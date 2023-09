Caterina Balivo non ha resistito: lacrime in diretta per la nota conduttrice | Ecco cosa è successo

Non è riuscita a trattenere il pianto: “In ogni vita, arriva un’occasione insperata…”, le parole commuovono anche il pubblico in studio.

Pianto in diretta per Caterina Balivo: cos’è accaduto alla conduttrice?

Caterina, classe 1980, è un volto molto noto della TV italiana, e in particolare delle emittenti Rai: molti dei programmi di sua conduzione sono stati trasmessi proprio da questa emittente.

Ma dopo le sue avventure con “Detto Fatto” e “Vieni Da Me“, sembrava che la conduttrice avesse deciso di spostarsi verso nuovi orizzonti, e in particolare verso Sky e LA7, per cui ha condotto alcuni docu-reality e game show.

A commuovere Caterina sarebbe stato proprio il ritorno televisivo “a casa”, negli studi che l’hanno formata come conduttrice…

Un ritorno in Rai in grande stile

Ebbene sì: dopo tre anni di abbandono di conduzione in Rai (l’ultima volta l’avevamo vista con il suo talk show “Vieni Da Me”) Caterina Balivo torna al timone di un talk show pomeridiano, questa volta intitolato “La Volta Buona“; un nome che, come ha spiegato lei stessa, è tutto un programma.

Il programma, che ha debuttato su Rai 1 l’11 Settembre 2023, andrà in onda ogni pomeriggio dal Lunedì al Venerdì e vedrà Caterina alle prese con interviste con ospiti esclusivi, giochi a premi e interventi del pubblico da casa. La prima puntata, che ha registrato ottimi ascolti, l’ha vista assieme al cast della serie “Il Paradiso delle Signore” e con Tullio Solenghi al suo fianco; durante la messa in onda, però, Caterina non è riuscita a trattenere le lacrime…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

L’obiettivo di Caterina e del suo nuovo programma

E così, durante l’episodio di lancio del suo nuovo programma, la conduttrice ha ammesso di star provando emozioni fortissime con delle parole dedicate al suo pubblico, in cui spiega di aver accettato la proposta di tornare in Rai solo dopo una lunga riflessione, e con uno scopo ben preciso: raccontare la meraviglia della vita quotidiana.

“Ho capito che questa trasmissione vuole raccontare tutte le volte che la vita vi ha sorpreso, vi ha meravigliato, tutte le volte che pensavate che questa vita era finita e invece no”, ha spiegato, aprendosi poi ad un parallelismo tra l’intento della trasmissione e la sua storia personale: “In ogni vita arriva un’occasione insperata, qualcosa che ti fa stare meglio, fa stare meglio te e chi ti sta vicino. […] Noi vogliamo questo ed è per questo che si chiama ‘La Volta Buona’”.