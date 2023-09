Oscenità in diretta, le gravi molestie alla luce del sole | Giornalista umiliata senza ritegno

La violenza non si ferma e le molestie vanno in onda durante la diretta tv: la giornalista rimane sbigottita davanti alle telecamere.

Uno dei temi più caldi degli ultimi tempi resta quello della violenza contro le donne, perpetrata in modo fisico o psicologico da parte degli uomini.

In Italia le vittime sono molteplici e tendono ad aumentare sempre di più, ma il problema sembra non interessare solo il nostro Paese.

Ovunque si vada, ci si può imbattere in un uomo violento e il rischio di molestie è sempre alto. Anche quando si tratta di personaggi dello spettacolo: ecco cosa è accaduto in diretta tv.

Giornalista molestata in diretta tv

Mentre, erroneamente, molti credono che il cat-calling o il palpeggiamento non possano essere considerati alla pari di uno stupro, tanti altri iniziano ad alzare la voce per far comprendere come ogni genere di violazione nei confronti della donna debba essere considerata una violenza. E va punita in quanto tale. In Italia le vittime continuano a non sentirsi abbastanza protette dallo Stato e dalla legge, che non prevede pene abbastanza severe per i crimini di violenza. E, se nel nostro Paese il dibattito si fa sempre più importante, da un’altra Nazione dell’Unione Europea arriva un messaggio forte e chiaro.

Tutto è accaduto durante il collegamento con una reporter della tv spagnola, Isa Balado, per il programma En boca de todos, sul canale televisivo spagnolo Cuatro. Mentre la giornalista era in diretta tv, un uomo è passato e le ha palpeggiato il sedere. La donna, rimasta inizialmente impietrita, ha provato ad allontanare il molestatore che, anche dopo essere scomparso dalle inquadrature, ha continuato ad aggirarsi nei dintorni. Ma anche il palpeggiamento è un reato da considerarsi violenza e ciò che è accaduto poco dopo durante il collegamento con la tv spagnola serve da monito anche per l’Italia.

Molestatore finisce in carcere

Se il caso verificatosi in Spagna sembra essere molto simile a quanto successo alla nostrana Greta Beccaglia, molestata da un passante durante il collegamento con la trasmissione A tutto gol, molto diverso è stato l’atteggiamento dei colleghi della reporter iberica. Il conduttore, dopo aver notato il fatto, ha fermato tutto arrabbiatissimo: “Stai facendo il tuo lavoro come hai sempre fatto e arriva un imbecille che ti tocca il sedere senza alcun diritto. Onestamente, la cosa mi fa infuriare”.

Poco dopo, quindi, sono state allertate le forze dell’ordine e il molestatore è stato arrestato. I giornalisti hanno spiegato che è stato necessario chiedere l’intervento della polizia e ora all’uomo spetterà un processo per violenze. In Italia, colui che palpeggiò la Beccaria in diretta è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di carcere, pena che, però, è stata sospesa per 5 anni subordinandola alla partecipazione del colpevole a un percorsi di recupero. In Spagna potrebbe essere diverso.