Stefania Orlando, avete mai visto il padre della bellissima showgirl? A 90 è ancora un “pischello”

Il padre di Stefania Orlando ha compiuto 90 anni, ma è ancora giovanissimo: lo avete mai visto? Ecco di chi si tratta.

Stefania Orlando è uno dei personaggi televisivi più noti ed apprezzati, soprattutto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2021.

Nella casa di Cinecittà, la conduttrice si raccontò a tutto tondo, senza filtri, mostrando anche i lati più teneri e difficili del suo carattere.

Legatissima alla famiglia di origine, la Orlando palesò le difficoltà del rapporto con il padre, un uomo rigido e severo con cui ha sempre avuto un legame distaccato.

Chi è il padre di Stefania Orlando

Avvocato e professore universitario, Pietro Romano Orlando è il padre della conduttrice e showgirl Stefania. Uomo molto severo e rigido, appartenente ad una generazione ben diversa da quella della figlia, aveva avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico grazie ad una sorpresa organizzata dal Grande Fratello Vip per Stefania. Lei, che aveva palesato le difficoltà del rapporto con il padre, sempre molto severo e solito non esprimere pubblicamente il suo affetto per la famiglia, si sciolse in una valle di lacrime quando l’amato papà disse: “Ti voglio molto molto bene, ho pensato che dire ti voglio bene fosse una forma, non una sostanza […]Ho sempre voluto bene a te, a tutti, ma non l’ho saputo dimostrare”.

Orgogliosa del papà e di come sia stata cresciuta dai genitori, Stefania Orlando ha oggi un rapporto fortissimo con la sua famiglia di origine e, in occasione del compleanno del padre, gli ha voluto dedicare un pensiero sui social. “Auguri papà, oggi 90 anni e sei ancora un pischello!”, ha scritto lei a corredo di uno scatto che la mostra sorridente insieme a Pietro Romano che, nonostante l’età, dimostra di essere in perfetta forma.

Il lutto di Stefania Orlando

Il sorriso mostrato in foto da Stefania Orlando è tornato ad abitare il viso della conduttrice solo recentemente. Qualche mese addietro, infatti, è stata colpita da un doloroso lutto: la morte della sua amatissima cagnolina Margot, venuta a mancare dopo tantissimi anni trascorsi l’una al fianco dell’altra.

La morte del cane aveva gettato Stefania Orlando in uno stato di profonda crisi e tristezza, ma con il tempo è riuscita a risollevarsi e a reagire. Così ha deciso di dedicare alla sua amata Margot un tatuaggio con il quale ha deciso di imprimere sulla pelle il legame affettuoso e unico che resterà immutato nonostante la cagnolina sia passata a miglior vita.