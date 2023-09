Mara Venier, il marito non si nasconde più: “Stiamo attraversando un brutto periodo”

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, interviene sui social e non si nasconde dietro un dito: “Stiamo attraversando un brutto periodo”.

Mara Venier e Nicola Carraro sono legati dal 2006 e la conduttrice Rai non ha mai fatto mistero del profondo amore che nutre per il marito.

Lei impegnatissima in televisione con Domenica In, trascorre alcuni mesi lontana dal compagno che si alterna tra la Repubblica Dominicana e la casa romana.

Carraro, spesso presente sui social insieme alla moglie, ha voluto condividere il suo pensiero su Instagram ammettendo di vivere un momento di difficoltà, così come tanti italiani.

Mara Venier, l’intervento social del marito

“Che brutto periodo stiamo attraversando”, si legge nella didascalia che Nicola Carraro ha scritto a corredo del video in cui esprime un pensiero comune a molti. Nulla di privato, quindi, per il marito di Mara Venier, che invece ha voluto utilizzare un mezzo di massima diffusione come Instagram per esprimere paure, perplessità e disagi che, così come molti cittadini italiani, sta vivendo anche lui. Al centro della riflessione di Carraro vi è il grave tema della violenza sulle donne e dei numerosi femminicidi che stanno interessando il nostro Paese negli ultimi mesi.

“Eccoci qua! Siamo tornati con la nostra cara e simpatica rubrica domenicale – ha esordito il marito di Mara Venier mostrandosi sul divano della casa romana – . Che brutto periodo che stiamo attraversando!”. Il pensiero di Nicola Carraro, dunque, è andato a tutte le donne uccise per mano di coloro che un tempo professavano amore nei loro confronti. “Questi stupri, questi continui femminicidi…bisogna fare qualcosa al di là delle polemiche che per me sono assolutamente inutili – ha continuato – . Bisogna cambiare la cultura, la mentalità…”.

Nicola Carraro, il suo messaggio social

“Bisogna che le donne insegnino ai loro figli il rispetto della donna – ha aggiunto Nicola Carraro, esponendo il suo personale punto di vista sul grave tema della violenza contro le donne – .Bisogna che nelle scuole si faccia qualcosa di diverso da quello che si è fatto finora. Voi cosa ne pensate?”.

La riflessione del marito di Mara Venier ha scatenato il dibattito e non sono mancati commenti in cui molti utenti hanno espresso il loro personale parere. “Io penso che voi uomini, padri, nonni, prima di tutto diate un buon esempio riguardo il rapporto con le donne. È fondamentale. Le mamme donne nonne lo devono in altro senso”, ha scritto qualcuno, “Questa è l’estate degli orrori. Il mondo sta marcendo al di là degli stupri ed ammazzamenti, la Giustizia non esiste”, ha aggiunto qualcun altro.