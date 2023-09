Simona Izzo, sapete dove abita con Ricky Tognazzi? Uno splendore di casa nella Capitale

La casa di Simona Izza che condivide con suo marito Ricky Tognazzi è uno splendore e si trova a Roma. Ecco come la loro abitazione…

Una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano è quella composta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi che va avanti da un’infinità di tempo. I due non hanno avuto figli ma hanno una meravigliosa famiglia allargata che sembra essere anche molto unita.

Simona Izzo ha infatti un figlio di nome Francesco che ha ben quattro piccoli; mentre Ricky Tognazzi ha una figlia di nome Sarah, anche lei mamma di splendidi bambini.

Avendo già avuto dei figli da precedenti matrimoni, hanno deciso di aver rinunciato ad averne insieme per evitare che gli altri potessero soffrirne.

I due abitano oggi insieme in una bellissima casa che si trova proprio nella capitale. È davvero un posto da sogno…

Simona Izzo e la casa che divide con Ricky Tognazzi

Posta in via Aurelia, nel centro di Roma, la casa di Simona Izzo e Ricky Tognazzi è veramente un bellissimo esempio di architettura contemporanea. Infatti, la loro splendida villa è immersa nel verde, visto che è circondata da un ampio giardino con alberi molto alti. Inoltre, la sua facciata è rossa e gli interni della grande casa sono stati arredati con grande cura in uno stile piuttosto classico,

Simona Izzo e Ricky Tognazzi condividono spesso dei momenti della loro quotidianità, mostrando alcuni stralci della loro dimora. La casa è di un bellissimo colore rosso scuro, mentre l’ingresso è circondato dall’ampio giardino.

La camera da letto di Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Una delle stanze più viste dagli utenti web è sicuramente la camera da letto di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Questa è spesso l’ambientazione principale delle storie dei due personaggi del mondo dello spettacolo. Il protagonista è il letto matrimoniale che è formato da due lettini singoli accostati l’uno all’altro.

Simona Izzo lo ha descitto in questo modo: “Il talamo coniugale composto da due lettini thonet che erano a casa di nonna… da 37 anni è il custode candido del nostro lungo amore”. Inoltre, di fronte al letto c’è un enorme televisione che si trova tra due finestre. Inoltre, nel giardino hanno una bellissima piscina in muratura, rivestita di bellissime maioliche verdi, in modo da potersi rinfrescare un po’ durante le torride estati romane. Inoltre, nell’ampio giardino possono trascorrere il tempo anche i suoi amatissimi cani.