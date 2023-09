Francesco Totti, ‘beccato’ così nello spogliatoio: sorrisi e baci insieme a lei | Una conduttrice famosissima

Francesco Totti ritrova negli spogliatoi una conduttrice famosissima e tra loro sono solo baci e sorrisi: il video.

La vita privata di Francesco Totti continua ad essere messa sotto la lente d’ingrandimento dai media e dai paparazzi.

Il gossip ha travolto la vita dell’ex capitano della Roma prima per la separazione dalla ex moglie Ilary Blasi e poi per la nuova relazione con la compagna Noemi Bocchi.

Ma non è tutto e i fotografi hanno inseguito Totti anche negli spogliatoi della Partita del cuore dove lui ha ritrovato, abbracciato e baciato una famosissima conduttrice.

Francesco Totti affettuoso con lei…

Tra le conoscenze storiche di Francesco Totti non ci sono solo sportivi, ma anche tantissimi personaggi noti del mondo dello spettacolo, della televisione e del cinema. L’ex capitano della Roma è benvoluto da molti per il suo fare ironico e per quell’accento romano che ha sempre conquistato il cuore di tutti. E tra coloro che hanno sempre espresso nei suoi confronti simpatia e stima, c’è una conduttrice oggi in forze alla Rai che non ha esitato a correre incontro a Francesco Totti per salutarlo con grande affetto.

Stiamo parlando di Simona Ventura che, in occasione della Partita del cuore del 2022, ha avuto modo di ritrovare Totti negli spogliatoi. Tra i due grandi sorrisi e abbracci, mentre l’ex calciatore non ha esitato ad ironizzare sul look appariscente della conduttrice. “Tanto per non farte vedè!”, ha scherzato lui scatenando così la risata della Ventura: “Eh, ma il giallo è a me congeniale!”.

L’affetto della conduttrice per Francesco Totti

Non è un mistero che Simona Ventura nutra una simpatia profonda per Francesco Totti. In occasione del gossip sulla separazione tra la bandiera della Roma e Ilary Blasi, la conduttrice non esitò ad esporsi scatenando la reazione infastidita della ex signora Totti. “La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più – aveva scritto sui social la Ventura – . Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra […]”.

Se Totti, però, aveva accolto con affetto le parole di Simona Ventura, meno docile si dimostrò Ilary Blasi. “Come se vivesse a casa con noi!”, aveva sbottato su Il Fatto Quotidiano la conduttrice, mentre più tardi la Ventura fece sapere che dopo il suo post social “Francesco è stato molto carino con me” ma “Ilary non tanto, ma posso capirlo. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli”.