Ilary Blasi, clamoroso ‘ritorno di fiamma’: notizia bomba in questi minuti | Il matrimonio può continuare

Ritorno di fiamma per Ilary Blasi: l’ultima notizia sulla conduttrice Mediaset è davvero una bomba. Ecco di cosa si tratta.

Ilary Blasi continua ad essere uno dei personaggi maggiormente presi di mira dal gossip, soprattutto dopo la separazione dal marito Francesco Totti.

Finita al centro della cronaca rosa per un matrimonio conclusosi in modo forse poco pacifico viste le diatribe giudiziarie, la Blasi ha continuato ad interessare i più curiosi per la storia con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

E, mentre la vita sentimentale sembra procedere a gonfie vele, su quella professionale sembravano essere apparse alcune nuvole. Secondo indiscrezioni, tuttavia, per Ilary Blasi niente è definito in modo certo e per lei ci potrebbe essere un ‘ritorno di fiamma’.

Ilary Blasi, il destino non è scritto

Con i rinnovamenti che hanno interessato la linea editoriale di Mediaset, sembrava che Ilary Blasi rientrasse nei volti noti destinati a rimanere a casa. Così come Barbara D’Urso, si vociferava che la conduttrice fosse rimasta fuori dai giochi per decisione di Pier Silvio Berlusconi. A nulla, dunque, poteva giovarle la lunga amicizia con la compagna dell’amministratore delegato delle reti di Cologno Monzese, Silvia Toffanin. I ben informati, infatti, sostenevano che la conduttrice non avrebbe più lavorato per Canale 5.

Nelle ultime ore, però, tutto potrebbe essere cambiato. Dagospia ha rivelato uno scoop che ha del clamoroso e, secondo il sito di informazione, il futuro della Blasi potrebbe essere ancora a Mediaset. Tutto sta in una scelta che Pier Silvio Berlusconi dovrà compiere a breve: se mantenere o meno sulla rete ammiraglia di Mediaset il reality show L’Isola dei famosi. Tutto dipende, quindi, da una decisione precisa dell’amministratore delegato di Cologno Monzese che, al momento, pare non abbia ancora chiaro in mente cosa fare con uno dei reality show più famosi della televisione italiana.

Ilary Blasi, il matrimonio continua

Secondo Dagospia, quindi, il ‘matrimonio’ tra Ilary Blasi e Mediaset continuerebbe qualora L’Isola dei famosi venisse confermata nei palinsesti della primavera di Canale 5. Per la ex signora Totti, dunque, al momento il destino non è affatto certo.

“Se ne parlerà tra le parti – ha sottolineato ancora Dagospia – .Anche per vagliare altri progetti ma nessuna decisione, come si ripete da mesi, è stata presa”. Cosa ne sarà del futuro televisivo di Ilary Blasi? Al momento non vi è alcuna certezza e lei può continuare a godersi i figli e il nuovo compagno in attesa di nuove proposte e di una decisione definitiva da parte di Berlusconi.