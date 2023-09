Paolo Conticini, che bella notizia: la famiglia si è allargata ancora | Fiumi di auguri per l’attore

Una bellissima notizia per Paolo Conticini: nuovo membro della famiglia è in arrivo, è così orgoglioso che non aspetta ad annunciarlo.

Paolo Conticini è conosciuto da tutti come attore e conduttore televisivo, solitamente non molto avvezzo a mettere “in piazza” la propria vita privata.

Di lui sappiamo che è sposato con la modella Giada Parra dal 2013: il matrimonio è avvenuto dopo ben 18 anni di fidanzamento con la sua lei, segno, secondo alcuni, che è un uomo che tende a considerare molti fattori prima di fare una scelta.

Chissà, per quanto ne sappiamo potrebbe essere stata lei a rimandare le nozze così a lungo. In ogni caso, proprio in questi giorni è giunta per la coppia una notizia incredibile.

Esatto, la famiglia Conticini – Parri consterà di un nuovo essere vivente, che dovrà imparare ogni cosa, ma di certo crescerà alla grande con le cure di due persone tanto amorevoli sia tra loro che con il prossimo.

L’annuncio di Paolo Conticini

Non sappiamo se Conticini abbia organizzato un party o un aperitivo per annunciare agli amici più stretti la buona nuova: ciò che di certo sappiamo, però, è che ha sbandierato ai quattro venti la novità su Instagram.

Sul suo profilo, infatti, Conticini ha pubblicato un post contenente due foto e un video, che testimoniano la nascita dei cuccioli: proprio così, si tratta dei piccoli del suo amatissimo cagnolino.

Conticini: “tenerezza infinita”

“Dado e Alice sono babbo e mamma!!!Una tenerezza infinita”, scrive Paolo Conticini nella descrizione del suo post su Instagram, mostrando la foto di un cucciolo, poi di un altro, e tra i due di un video con l’intera cucciolata e i genitori dei piccoli. Non è la prima volta che l’attore manifesta il suo sconfinato amore per gli animali, in particolare per i suoi cani: in un altro caso aveva parlato di quanto fosse affezionato al cane Dado.

Certe volte la compagnia dei nostri piccoli amici pelosi è davvero curativa, specialmente se amiamo gli animali in generale: ogni tanto si ha voglia di un amore incondizionato come quello di un cane o di un gatto, che ci tengono compagnia nelle nostre case in tutte le stagioni, consolandoci quando capiscono che qualcosa proprio non va. Ovvio, sono un grande impegno, ma ne vale decisamente la pena.