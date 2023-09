“Non lo farò mai più”: Cristiano Malgioglio ha detto basta | Addio definitivo

Un duro stop da parte di Cristiano Malgioglio: tutti si aspettavano che avrebbe proseguito, invece l’arresto è totale e definitivo.

Negli ultimi anni Malgioglio è diventato un personaggio celebre, ma soprattutto trasversalmente conosciuto da più generazioni grazie alla sua personalità unica.

Infatti, come altri vip, ad esempio Orietta Berti, Cristiano Malgioglio ha saputo reinventarsi pur rimanendo del tutto autentico, e, così facendo, ha raggiunto le generazioni più giovani e, contemporaneamente, ha mantenuto la stima di quella più avanti con l’età.

Autore di alcune tra le canzoni più conosciute e amate della storia musicale italiana, Malgioglio è attualmente noto per il suo ruolo di giudice nel programma di Carlo Conti Tale e Quale Show.

Cristiano ha anche un seguitissimo profilo Instagram che tiene aggiornato, con il quale condivide la sua vita con i fan. A quanto pare, però, Malgioglio avrebbe preso proprio in questi giorni una decisione drastica.

Malgioglio dice “mai più”

Bisogna ricordare che il successo di Malgioglio tra il pubblico più giovane fu innescato dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip: come dimenticare i suoi turbanti, le vestaglie, il modo di fare e di parlare che hanno conquistato l’Italia.

Nonostante il successo e il raggiungimento di un pubblico tanto ampio, ‘Malgy’ è rimasto quello di sempre, e lo si nota subito dal suo profilo Instagram. “La mia povera nonna diceva… che un bagno al limone e’ meglio del sapone. Sgrassa lucida ed e’ una meraviglia. E il corpo ha un profumo meraviglioso“, scrive Malgioglio come didascalia a un post su Instagram in cui è di fronte a una vasca piena di limoni, con aria molto fiduciosa.

Magioglio: “non fatelo”

“Voi non fatelo e’ una perdita di tempo”, scrive poi Malgioglio, “Io l’ ho provato e non lo faro’ mai piu’. Ahahahahhhhhh”, conclude, con una risata sguaiata che sembra di leggere proprio con la sua voce.

Certo, i consigli della nonna è spesso saggio seguirli: basta pensare a tutti i rimedi ai piccoli problemi quotidiani e alla saggezza che ha una persona con esperienza di vita. In questo caso, però, Malgioglio lo ammette: fare il bagno nei limoni non serve proprio a nulla, dunque, lo dice apertamente, non lo farà mai più.