Tsunami Grande Fratello, integratori e non solo | Alex Schwazer subito nel mirino

Alex Schwazer fa solo pochi passi nella Casa del Grande Fratello che immediatamente è coinvolto in un episodio a dir poco spiacevole.

Alex Schwazer era uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023 il cui ingresso era attesissimo da tutto il pubblico: un vero vip, conosciuto da ogni generazione di telespettatori e telespettatrici.

Il suo ingresso nella Casa è stato celebrato in modo simile a quello di tutti gli altri: nel suo caso, essendo un Vip, è stato ricordato il suo passato e la sua carriera da atleta.

Probabilmente uno dei motivi per cui Schwazer ha deciso di partecipare al GF è per riscattare la sua immagine dopo quanto accaduto anni fa, un brutto episodio legato al doping.

Nella casa, Schwazer aveva iniziato ad allenarsi quando improvvisamente è accaduta una cosa incredibile: chi ha assistito alla scena è rimasto indignato.

Indignazione dal web per Alex

La scena in questione riguarda Alex Schwazer e Paolo Masella, uno dei partecipanti non vip di questa edizione. Paolo è un macellaio che ama moltissimo viaggiare, cosa che è abituato a far anche da solo, e sembra essere anche una persona molto socievole.

Lo scambio tra i due, o meglio, ciò che dice Paolo, raggela gran parte del pubblico. Paolo si avvicina ad Alex Schwazer che si sta allenando sul tapis roulant, e a malapena lo sente, quando pronuncia una frase secondo molti davvero poco appropriata.

Le parole di Paolo Masella

Paolo va verso Alex e gli dice “Oggi se ricomincia a drogà eh”, riferendosi all’episodio di doping affrontato anche durante l’ingresso dell’atleta nella casa. Alex, non sentendo bene, fa cenno di non aver capito, e allora Paolo cambia versione: “Se ricomincia a prende gli integratori”, dice Masella ammiccante ad Alex, mentre quest’ultimo si allena.

Quest’ultima frase è ripetuta più volte da Paolo, visto che l’udito di Alex è temporaneamente compromesso dal rumore dell’attrezzo che sta utilizzando. Gran parte del pubblico è rimasta agghiacciata da queste parole, e molti commenti sul web, infatti, sono stati davvero duri con Paolo, che si è permesso, pur avendo pochissima o zero confidenza con Alex, di scherzare su un argomento davvero delicato. “Paolo Masella, gaffe al #GF con Alex Schwazer! Che ne pensate?”, scrive @giuseppeporro.it nella didascalia: gli utenti nei commenti sono scatenati.