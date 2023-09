Stefano De Martino è stanco di nascondersi: la nuova fiamma è più bella di Belen | Ecco dove l’avete già vista

Per Stefano De Martino non è più tempo di nascondersi: dopo la rottura con Belen avvistato insieme alla sua nuova fiamma. È bellissima!

La rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è ormai una certezza. Le foto della showgirl insieme ad Elio Lorenzoni hanno fugato i dubbi dei più scettici.

E, mentre Stefano De Martino e Antonino Spinalbese pare abbiano stretto un patto al fine di preservare la felicità dei figli nonostante la rottura tra i genitori, Belen ha scelto di godersi la nuova relazione al fianco di Elio.

Ma lei non è la sola ad essersi rifatta una vita. Anche Stefano De Martino pare abbia ritrovato l’amore al fianco di una ragazza bellissima e nota sui social.

Stefano De Martino ha un nuovo amore?

Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono Stefano De Martino insieme ad una ragazza mora, sconosciuta al mondo dello spettacolo. Come spifferato dai più informati, si tratterebbe di Martina Trivelli, 26enne originaria di Pescara ma ormai residente da anni a Milano. Tra lei e De Martino sono stati notati atteggiamenti che farebbero pensare ad un nascente sentimento d’amore: i due sono stati beccati prima in un noto ristorante meneghino e poi avrebbero trascorso la notte insieme a casa di lui, così come documentato dagli scatti pubblicati dal rotocalco di cronaca rosa.

È la prima volta dopo anni dalla separazione da Belen, che Stefano De Martino si mostra in compagnia di una donna diversa dalla madre del figlio Santiago. Molti, tuttavia, ritengono che il conduttore Rai ed ex ballerino abbia vissuto diverse relazioni sentimentali mantenendo sempre l’assoluto riserbo. Oggi, invece, accanto a Martina Trivelli ha deciso di non nascondersi più. Che sia una ripicca nei confronti di Belen? Oppure Stefano ha incontrato la donna adatta a lui?

Chi è la nuova fiamma di Stefano De Martino

Ma chi è la donna che ha rubato il cuore ad un latin lover come De Martino? 26 anni, originaria di Pescara ma residente a Milano, Martina Trivelli lavora nella divisione commerciale dell’azienda di cosmetici Filorga come Retail Specialist.

Sconosciuta al mondo dello spettacolo, sembra essere un personaggio molto noto sui social dove vanta più di 13mila follower, destinati a crescere soprattutto dopo la paparazzata con De Martino. Nata il 15 gennaio del 1997, dal suo profilo Instagram racconta molto di se e delle sue passioni: ama il mare, i viaggi e le feste in compagnia delle amiche. Sarà quella giusta per Stefano dopo Belen?