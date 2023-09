“Non sarà mai alla sua altezza”: Elodie, la confessione sull’ex manda tutti in tilt | Come l’ha presa il fidanzato

Sembrava una storia da sogno, e invece… le parole di Elodie sono sconvolgenti: sulla loro relazione cala un’ombra che tutti conoscono.

Nuovo dramma in vista per Elodie: la cantante romana avrebbe fatto delle dichiarazioni che potrebbero mettere a dura prova la sua attuale relazione.

È da poco passato il secondo anniversario della rottura tra Elodie Di Patrizi e Fabio Bartolo Rizzo, più noto come Marracash, rapper milanese.

Tra qualche giorno, invece, ricorrerà il primo anniversario della coppia composta dalla cantante e dal pilota di Moto GP Andrea Iannone.

Nonostante le difficoltà iniziali, data l’intensità del rapporto tra Elodie e l’ex fidanzato, la loro storia sembrava andare a gonfie vele. Ma a quanto pare non è così.

“Se deve fiorire, fiorirà”: partiti col piede sbagliato

Le premesse, d’altronde, non erano delle migliori: fu proprio Elodie, nell’annunciare a Vanity Fair l’inizio della sua nuova relazione, a parlare del rapporto con Iannone in termini un po’ abbattuti, dichiarando di non avere grandi aspettative con una frase che oggi risuona come un triste eco: “Se deve fiorire, fiorirà“.

Ad un anno di distanza da quell’intervista il rapporto tra i due sembra aver ecceduto qualsiasi aspettativa, sia di Elodie che dei fan: molto spesso il volto di Iannone compare nei post di Instagram della cantante in fotografie e i video dove i due si scambiano gesti intimi e familiari tipici di una coppia. Alcune fonti interne però hanno rivelato che Iannone sarebbe molto geloso della compagna, anche a causa di alcune dichiarazioni da lei rilasciate.

Vecchie dichiarazioni riaffiorano e terrorizzano la coppia

“Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza“, con queste parole, al termine della relazione con il rapper milanese, la cantante aveva parlato delle proprie aspettative nei confronti di una futura relazione. Tutto ciò accadeva prima dell’incontro con Iannone, ma una dichiarazione di tale intensità è difficile da dimenticare.

E se anche Elodie potrebbe essersi lasciata alle spalle il grande amore provato per Fabio, lo stesso non si può dire di Andrea Iannone, che secondo Ivan Rota di Dagospia avrebbe parlato ad alcuni amici proprio delle parole pronunciate dalla sua compagna: quasi un’ossessione per lui, costretto a confrontarsi con quelli che per molti, Elodie compresa, sembrerebbe essere stato l’ideale ultimo di un rapporto di coppia.