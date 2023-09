“Quando vuoi tornare…” | Sonia Bruganelli, la proposta è ufficiale | L’ex di Bonolis ci sta pensando

Sonia Bruganelli pronta a valutare una importante proposta: la ex di Paolo Bonolis potrebbe ritornare dove è stata molto bene…

La ex moglie di Paolo Bonolis continua ad essere al centro del gossip e dell’attenzione mediatica anche dopo l’ufficializzazione della separazione dal conduttore.

Sonia Bruganelli, tuttavia, sembra non essere affatto interessata alle voci che corrono sul suo conto e sulla vita privata, e continua a concentrarsi tantissimo sul lavoro.

Dopo l’addio al Grande Fratello Vip, che l’ha accolta per due anni in qualità di opinionista, la Bruganelli è sbarcata in Rai e qui si è lasciata attrarre da una proposta allettante.

Sonia Bruganelli riceve una proposta importante

Riuscita a rimanere impassibile davanti al gossip che l’ha travolta per la separazione da Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha continuato a mostrarsi serena e sorridente accanto all’ex marito con cui ha trascorso parte della scorsa estate. Finite le vacanze, poi, l’opinionista e imprenditrice, è tornata a lavorare e ad occuparsi di televisione: così, finite le riprese di Ciao Darwin – che dovrebbe tornare su Canale 5 nei prossimi mesi – sembrava che Sonia avesse diradato i suoi impegni professionali.

Ma la Bruganelli è una donna sempre pronta a stupire tutti coloro che la seguono, estimatori e detrattori, e al ritorno de La Vita in Diretta su Rai 1, la ex moglie di Paolo Bonolis si è accomodata intorno al tavolo degli opinionisti. Un vero e proprio colpo di scena per i telespettatori, che non si aspettavano l’arrivo di Sonia negli studi televisivi presieduti da Alberto Matano. E proprio quest’ultimo, affascinato dal modo di porsi e dalla dialettica dell’opinionista, ha avanzato una proposta che le aprirebbe nuovi orizzonti professionali.

Sonia Bruganelli pronta a ritornare…

“Io ti ringrazio e mi auguro che questa sia la prima di una lunga… chissà vediamo. Casa mia è casa tua – ha detto Alberto Matano a Sonia Bruganelli in chiusura della sua partecipazione a La Vita in Diretta – . Quando vuoi tornare io ti aspetto molto volentieri e ti ringrazio molto per essere venuta”.

Al momento, la ex moglie di Paolo Bonolis non ha fatto trapelare ulteriori informazioni sul suo futuro televisivo. La proposta avanzata da Matano potrebbe essere tuttavia allettante e la Bruganelli potrebbe discostarsi dall’immagine di opinionista mostrata nel corso delle ultime due edizioni del Grande Fratello Vip. In molti sono curiosi di sapere se diventerà una presenza fissa de La Vita in Diretta.