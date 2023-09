Paolo Conticini, sangue e lividi per l’attore italiano | Dopo l’incidente ecco le sue condizioni

Le immagini shock postate sui social non lasciano dubbi: dolore atroce, l’attore chiede di trovare una soluzione…

Cos’è accaduto all’attore Paolo Conticini? Alcune fotografie postate sui social hanno sconvolto gli utenti che lo seguono assiduamente.

Nelle foto infatti è evidente che l’attore si sia fatto male, tanto che molti commenti riflettono una sensazione di malessere che pervade semplicemente guardando gli scatti da lui postati.

Conticini, però, ha tentato di rassicurare gli animi con un sorriso e una breve spiegazione dell’accaduto.

Si è preso così poco sul serio da aver voluto scherzare con i suoi affezionati…

Chi è il responsabile del suo infortunio?

Due dita fasciate con garze ancora sanguinanti e un’evidente ematoma sull’unghia del dito medio: nelle sue foto è tutto mostrato chiaramente. Nonostante il dolore provato, però, Conticini sorride e scherza con i suoi follower, chiedendo loro di indovinare che cosa gli sia capitato e fornendo una serie di risposte.

Tra le opzioni, sembrerebbe che quella corretta sia la terza: un incidente con il gommone. Paolo infatti in questi giorni si trovava in vacanza all’Isola d’Elba, e un incidente nautico sembra la scelta più plausibile tra le varie opzioni fornite: il trucco di un set, un incontro ravvicinato con le pale di un ventilatore sul soffitto, o che sia stata sua moglie Giada a chiudergli inavvertitamente le dita nella portiera della macchina. E su quest’ultima ipotesi interviene persino la sorella di Giada, nei commenti: “La mi sorella no, dai…”

Paolo e Giada, uno splendido rapporto che dura da una vita

Se non dovesse bastare il commento di Barbara, cognata di Paolo, a confermare lo splendido rapporto tra l’attore e la moglie, allora basterebbe ripescare una qualsiasi delle numerose interviste in cui Paolo le rivolge parole dolcissime ripercorrendo la storia della loro lunga relazione.

In occasione di un’ospitata a “Oggi è un altro giorno”, Paolo raccontò che lui e Giada, ex modella, si conoscono da sempre: “Lei è il mio punto di riferimento, siamo cresciuti assieme“. I due si sono sposati solo nel 2013, ma stanno assieme da ben 28 anni. Giada non è un personaggio pubblico, ma compare molto spesso nei selfie dell’attore, che in sua compagnia appare sempre sorridente. Tanto da far pensare ad alcuni utenti che se anche fosse Giada l’artefice del suo infortunio, Paolo non l’avrebbe accusata se non con un sorriso scherzoso.