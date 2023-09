“Avresti compiuto 40 anni…”: Simona Ventura distrutta dal dolore | Ricordo da pelle d’oca

Tremendo quanto accaduto: l’episodio tragico coinvolge direttamente e nel profondo Simona Ventura, i fan sotto shock.

Simona Ventura è una delle conduttrici più conosciute di sempre, icona della televisione italiana, che ha sempre espresso la sua versatilità conducendo programmi davvero diversi tra di loro.

Come dimenticare i suoi successi, e anche i momenti in cui è stata più chiacchierata: basti pensare alla sua querelle con la cantante Arisa quando entrambe avevano assunto il ruolo di giudici nel programma X Factor.

Per non parlare della sua storia con Stefano Bettarini, un matrimonio finito ufficialmente dal 2008, dal quale nacquero due bambini. Nel 2014 ha adottato una bimba.

Simona Ventura proprio in questi giorni ha ricordato un avvenimento dolorosissimo che ha scosso il cuore della nostra nazione e non solo: non ha retto al dolore intenso.

Ventura si scioglie nei ricordi

Simona Ventura ha utilizzato i social network per ricordare un giorno per lei funesto risalente a diversi anni fa, pubblicando un video con una didascalia per manifestare ancora una volta il suo dolore e non dimenticare una persona per lei importante.

“Oggi avresti compiuto 40 anni @amywinehouse”, ricorda Simona Ventura su Instagram, scrivendo queste parole nella descrizione al video pubblicato, “Sei l’artista più fragile che abbia mai conosciuto, ma anche la più immensa. La tua musica sarà nei nostri cuori… Per sempre ❤️❤️ ♥️ #AmyWinehouse @quellicherai2 #quellicheilcalcio #music #reel #reels #tb”.

Simona Ventura: il ricordo su Instagram

Nel video, Simona Ventura presenta la persona che è stata ed è tutt’ora una delle più famose e compiante icone della musica internazionale: Amy Winehouse. La cantante si spense all’età di 27 anni, e da quel giorno è rimasta indelebile nelle menti e nei cuori di tutti coloro che hanno ascoltato la sua musica.

Ieri, 14 settembre, è stato l’anniversario dalla morte della cantante famosissima, un giorno in cui, dopo 40 anni da quanto accaduto, molte persone hanno deciso, con una canzone o una dedica, di ricordarne i successi, la vita, la meravigliosa voce e quella fragilità di cui parla proprio Simona Ventura: una fragilità e sensibilità che spesso caratterizzano le grandi artiste. Proprio quella fragilità ha caratterizzato Amy Winehouse in vita, e per quella, insieme al suo immenso talento, la si ricorda nella morte.