Carmen Russo ‘gelosa’ del marito: “Come mi giro…” | Pizzicato tra le braccia della più bella della tv

Beccato insieme a una bellissima donna, una delle personalità più apprezzate dallo spettacolo: lo scatto è virale tra i fan.

La relazione tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è una delle più longeve della televisione: i due si sposarono nel 1987, dopo essersi conosciuti durante la trasmissione Drive In.

Nel 2013, finalmente, dopo che i due ballerini avevano preso la decisione di avere una bambina, nacque Maria, che cresce inondata dall’amore e dalla serenità di Enzo e Carmen.

Dopo anni in cui si sono esibiti insieme in ambito lavorativo, oggi Turchi e Russo vivono una vita felice, completata dalla tanto desiderata bimba, Maria.

In questi giorni, però, uno scatto è stato diffuso sul web: Enzo Paolo Turchi sarebbe stato visto mentre abbracciava un’altra donna, tra l’altro una show girl famosissima.

L’abbraccio di Turchi

Dopo anni di matrimonio, talvolta può capitare di volgere lo sguardo verso altre persone, e certi individui hanno la sfortuna – o la fortuna – di essere pizzicati proprio nell’atto. Molto spesso avviene anche che certe divagazioni vengano perdonate, per salvaguardare un grande amore.

Fortunatamente questo non è il caso di Carmen ed Enzo: infatti, Enzo Paolo Turchi è stato pizzicato, sì, ma tra le braccia di Alba Parietti. La stessa Carmen ha scritto alcune parole proprio in merito all’abbraccio.

Carmen Russo: il post sui social

“#mariaseimia💞 @albaparietti @enzopaoloturchi @padovapridevillage @virgocosmeticsit 🤩👏🌹caro Enzo”, scrive Carmen Russo nella didascalia del post Instagram con la foto, “…. come mi giro ….ti vedo che abbracci ….. la mia amica ALBA”. Infatti, Carmen Russo e Alba Parietti intrattengono da anni un rapporto di grande amicizia: di conseguenza lo sguardo di Carmen è uno sguardo di grande affetto verso due persone evidentemente importanti nella sua vita.

Nei commenti i fan sono entusiasti di vedere due persone del mondo dello spettacolo insieme: questa amicizia testimonia che nel mondo dello spettacolo non ci sono sempre solo invidie e cattiverie, anzi, spesso si conservano e portano avanti affetti sinceri e valori puri, che sarebbe bello poter mostrare più spesso. Di certo, l’amicizia tra Alba Parietti e la coppia formata da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi andrà avanti per anni, e ci darà altre occasioni per constatare quanta umanità c’è in un ambiente apparentemente difficile e ostile.