“Non riesco a respirare”: Grande Fratello, salta la partecipazione più attesa | Purtroppo non ce l’ha fatta

Ancora un’altra novità per il Grande Fratello 2023: improvvisamente giunge una nuova notizia sui concorrenti, i fan sono allibiti.

Quest’anno non è stato facile per gli autori e il conduttore Alfonso Signorini trovare un cast che funzionasse ad hoc per la nuova edizione del Grande Fratello, che ha subito alcuni aggiustamenti di registro anche per via del cambio di ad avvenuto prima dell’estate.

Le proposte e ipotesi sono state moltissime, e spesso sono state diffuse indiscrezioni poi rivelatesi solamente possibilità vagliate e mai approvate.

Infine, il lavoro è stato portato a termine, e proprio in questi giorni stiamo imparando a conoscere i e le concorrenti entrati da pochissimo nella Casa di Cinecittà.

A quanto pare, però, c’è un grande escluso tra loro: la sua mancata partecipazione è stata ribadita proprio in questi giorni.

Un potenziale gieffino fuori dalla casa

Proprio in questi giorni, il profilo Instagram blogtivvu_com ha pubblicato un video il cui protagonista è il famosissimo attore comico Alvaro Vitali, che svela qualcosa che finora abbiamo solo letto qua e là sul web: “Non so, faccio un saluto a tutti i miei fans, anche perché come me siete stati delusi perché ha girato tantissimo la notizia che io dovevo fare Grande Fratello, ed è vero! è vero perché mi aveva contattato Signorini, mi voleva assolutamente con lui.”, racconta Alvaro con entusiasmo.

“Io ero felicissimo perché volevo ancora farmi vedere da voi, stare con voi, farvi fare qualche risatina anche dentro la casa, però questo non è stato possibile, ahimè, purtroppo io c’ho questa brutta asma, che specialmente il periodo estivo o quando sta cambiando tra l’inverno e l’estate mi viene come degli attacchi che non riesco a stare tranquillo, non riesco a respirare per bene e tutto il resto, per cui per questa cosa non sono potuto andare al Grande Fratello.”: Vitali ha avuto molta cura nello spiegare nel dettaglio i motivi della sua mancata partecipazione al GF.

Alvaro Vitali: un gieffino mancato

“Mi dispiace tantissimo, molto, tantissimo, perché…non si dice molto tantissimo però io lo dico perché pare de più capito?”, spiega simpaticamente Vitali.

“Però mi piace questa cosa, ora vi faccio un grande saluto e saluto anche tutti coloro che entrano nella casa…un saluto a loro e un bacione a Signorini, grazie, ciao“, conclude, con il solito sorriso che lo caratterizza.