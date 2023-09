Fiordaliso, la vita dell’artista appesa a un filo | Dolori lancinanti e corsa in ospedale

La cantante Fiordaliso e quella terribile corsa in ospedale: la vita dell’artista appesa ad un filo a causa di dolori lancinanti.

Artista simbolo della musica pop nostrana, Fiordaliso – all’anagrafe Marina Fiordaliso – è una delle cantanti più apprezzate dal panorama nostrano.

La sua carriera è iniziata negli anni Ottanta, con la vittoria al Festival di Castrocaro e l’accesso di diritto al Festival di Sanremo, cui ha preso parte per un decennio consecutivo.

Nella vita dell’artista, tuttavia, non c’è stata solo la musica ma anche tanta televisione: è stata concorrente di diversi reality show come Music Farm, La Talpa 3 o L’Isola dei famosi 11. Dopo tanti successi, però, la vita di Fiordaliso ha subito una brutta battuta d’arresto dopo un grave problema di salute.

Fiordaliso, la sua vita appesa ad un filo

A raccontare le vicissitudini che hanno reso l’estate di Fiordaliso meno felice di quanto potesse credere, è stata la stessa cantante che, agli inizi di luglio, aveva aggiornato via social i suoi fan. A causa di alcuni dolori lancinanti, era stata trasportata d’urgenza in ospedale e operata per una peritonite. A distanza di più di dieci giorni dal primo ricovero, però, sembrava che le condizioni di salute di Fiordaliso non stessero migliorando, tanto da spingere i medici a cambiarle cura. Così, a metà luglio, la cantante era tornata sui social mostrandosi più positiva: “Sono ancora in ospedale. Mi hanno cambiato la cura e stanotte non ho avuto febbre. Aspettiamo e esperiamo di non essere rioperata di nuovo!”.

A distanza di mesi dalla fine di quel calvario, Fiordaliso ha voluto raccontare in una lunga intervista per il settimanale DiPiù Tv cosa le è accaduto in maniera dettagliata. E per la prima volta, la cantante ha confessato di aver realmente rischiato di morire. Le sue parole sono state un vero e proprio colpo al cuore, soprattutto per i fan che in quei giorni hanno seguito assiduamente la cantante sui social per essere costantemente aggiornati sul suo stato di salute.

Fiordaliso ha rischiato di morire: i fatti

“Sono stata ad un passo dall’andarmene al creatore”, ha confessato la cantautrice, ripercorrendo i momenti che hanno preceduto la sua corsa in ospedale e l’operazione urgente cui è stata sottoposta.

Tutto è accaduto mentre era in treno e, all’improvviso, ha iniziato ad urlare per i dolori lancinanti che l’avevano colpita. “Ero in treno quando è successo – ha ricordato – .Ho urlato e il capotreno è corso da me”. Ad oggi, per fortuna, le condizioni di salute della cantante sono ottime e quello sembra essere ormai un lontano e triste ricordo.