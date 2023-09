Dayane Mello, ma quale Trussardi: al dito ha già un anello | Svelata la nuova fiamma

La modella brasiliana di nuovo al centro della cronaca rosa: smentite le voci sull’ex di Michelle Hunziker, il fortunato è un altro…

La sua vita sembra quasi una favola rosa, dove ogni principe azzurro è pronto a sostituire il precedente con uno schiocco di dita.

Le storie d’amore della modella brasiliana Dayane Mello, conosciuta anche per la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip“, non sono mai state durature, ma sicuramente si possono definire intense.

Tra gossip e conferme date da lei stessa, la modella trentaquattrenne avrebbe avuto dei flirt (e forse anche qualcosa di più) con l’ex tennista Nicolas Massù, il modello Stefano Sala (con lui ha avuto anche una figlia, Sofia), l’ereditiere Carlo Gussalli, il modello Carlo Motta, il rapper Boro Boro e, dulcis in fundo, il cantante statunitense Kanye West.

Un vero e proprio parterre di spasimanti, a cui si aggiungono due figure d’eccezione: una conosciutissima, mentre l’altra…

Nell’infinita lista di pretendenti lui spicca particolarmente…

Le storie di Dayane, come abbiamo spiegato, sono quasi sempre al centro del gossip a sfondo rosa. Tuttavia la sua ultima avventura aveva fatto chiacchierare più del solito a causa del personaggio coinvolto, ovvero l’imprenditore Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker.

I due erano stati intravisti assieme durante la sfilata “Premio Moda Città dei Templi” a Paestum, un evento durante il quale i due si sono mostrati in atteggiamenti estremamente intimi e confidenziali tra abbracci e risate; sul profilo di Dayane, inoltre, sono comparse alcune foto con Odino, il cane di Tomaso. Ma il “fortunello” che potrebbe essersi aggiudicato la compagnia della bellissima modella non è lui.

Chi è l’ultima fiamma di Dayane Mello?

Ebbene, stando a quanto riportato dai fan più agguerriti della modella, negli scorsi giorni Dayane avrebbe caricato una storia Instagram in cui era in compagnia di un uomo. La storia è sparita nel nulla dopo qualche istante, ma i più veloci, pur non riuscendo a screenshottarla, hanno riportato l’accaduto all’esperta di gossip Deianira Marzano e svelato l’identità del misterioro pretendente.

Si tratterebbe di Alessandro Riboni, un imprenditore milanese che, pur non essendo direttamente coinvolto nel jet-set a cui la modella è abituata, le è molto vicino; poco dopo, infatti, Dayane ha caricato delle storie in cui taggava il fratello Juliano e lo stesso Riboni. A far scattare i fan, però, è stato il confronto tra due fotografie dove si può notare che Dayane e Alessandro indossano una coppia di anelli identici: fidanzamento in arrivo? Si attendono conferme.