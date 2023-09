“Mi fa male solo a parlarne…”: Benedetta Parodi, la tragedia è struggente | Le lacrime non bastano più

Benedetta Parodi si confessa e racconta la tragedia che ha colpito lei e la sua famiglia: per lei è ancora un colpo duro da digerire.

Conduttrice tra le più note del panorama nazionale, Benedetta Parodi è conosciuta in particolar modo per la sua abilità ai fornelli.

Sorella della ben nota giornalista Cristina Parodi, Benedetta è la più piccola di tre fratelli ed è sempre stata molto legata alla famiglia di origine.

Oggi sposata con il telecronista Fabio Caressa, da cui ha avuto tre figli, Benedetta Parodi ha parlato a cuore aperto della tragedia struggente che ha colpito tutta la sua famiglia.

Benedetta Parodi, il dolore struggente

Benedetta Parodi deve la sua grande popolarità alla passione per la cucina, grazie alla quale si è affermata in tv come conduttrice di alcuni dei cooking show più amati dal pubblico. Al timone di programmi come Cotto e mangiato, Bake off Italia – Dolci in forno o Senti chi mangia, la sorella minore di Cristina Parodi è riuscita a convincere sempre di più il pubblico da casa grazie al suo modo gentile di porsi e a quel sorriso sempre solare e allegro.

Dietro l’immagine di donna serena, tuttavia, Benedetta Parodi nasconde un grande dolore derivante dalla perdita di una delle persone più importanti della sua vita: il padre Tuccio. Intervistata dal Corriere della sera, alla domanda su quale fosse stato il momento più brutto della sua vita, la conduttrice non ha esitato a dichiarare: “La morte di mio padre: non ero pronta e non l’ho digerita nemmeno adesso”.

Benedetta Parodi, le lacrime per quella scomparsa improvvisa

Già in occasione di una intervista per Verissimo, Benedetta Parodi raccontò a Silvia Toffanin la scomparsa improvvisa del padre. “È stato scioccante – confessò la conduttrice negli studi di Canale 5 – . Ho avuto un sogno premonitore la notte prima che morisse. Sognavo di stare con lui e di abbracciarlo. Mi sono svegliata, è squillato il telefono e mia madre mi ha detto che non c’era più”. Ancora oggi, quel terribile ricordo fa male al cuore della Parodi, che non riesce a metabolizzare l’accaduto e a parlarne con tranquillità.

“Non riesco a metabolizzarla, mi fa male solo parlarne. E non riesco a spiegarlo a mia madre”, ha continuato a dire lei nell’intervista per il quotidiano nazionale. Il padre di Benedetta Parodi, Pietro, chiamato affettuosamente dai familiari Tuccio, era ingegnere e dirigente della Pirelli, ed è scomparso nel 2012.