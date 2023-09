Giulia Salemi, il ‘tradimento’ è venuto a galla | L’influencer corre da lui

Il ‘tradimento’ di Giulia Salemi non è più un segreto: tutto è venuto a galla nelle ultime ore e l’influencer non si è nascosta dietro ad un dito.

Giulia Salemi continua ad essere sulla cresta dell’onda nonostante l’estromissione dal Grande Fratello, che le ha preferito Rebecca Staffelli alla postazione social.

Ma l’influencer di origini persiane sembra non ne abbia fatto un dramma e ha continuato a lavorare duramente per farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Accanto a lei, in ogni avventura, c’è il compagno Pierpaolo Pretelli: uno dei primi, forse, a venire a conoscenza del ‘tradimento’ di Giulia Salemi.

Giulia Salemi, il ‘tradimento’ è pubblico

La carriera di Giulia Salemi è decollata proprio grazie al Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 cui ha preso parte per ben due volte come concorrente e poi la scorsa edizione come opinionista. La sfortuna dell’influencer è stata quella di approdare negli studi di Mediaset proprio nel corso della edizione più infausta del Gf Vip dopo la quale Pier Silvio Berlusconi ha deciso di far fuori ogni personaggio proveniente dal mondo dei social.

Così, in seguito all’intervento dell’amministratore delegato delle reti di Cologno Monzese, Giulia Salemi ha fatto le valigie e abbandonato il ruolo di opinionista della postazione social nonostante il pubblico avesse ampiamente acclamato il talento messo in evidenza nel corso delle dirette tv. Ma la Salemi non si è persa d’animo e alla fine è riuscita a trovare la sua strada optando per qualcosa di nuovo e ‘tradendo’, senza troppi rimpianti o rimorsi, colui che le ha permesso di diventare popolare.

Giulia Salemi, le ultime novità lasciano di stucco

In barba a Mediaset e ad Alfonso Signorini, cui Giulia Salemi è profondamente legata e che ha svolto un importante ruolo da paciere nel corso della crisi con Pierpaolo Pretelli, l’influencer ha deciso di accettare la proposta fattale dalla concorrenza. Come spifferato dal giornalista Giuseppe Candela, la Salemi sarebbe pronta per approdare in Rai come opinionista di…Alberto Matano!

Stando ai rumors, dal prossimo 16 settembre, La Vita in Diretta andrà in onda anche il sabato con alcuni appuntamenti speciali. Durante le puntate, pare proprio che Giulia Salemi avrà un ruolo da opinionista. La Rai, dunque, se la notizia fosse confermata, avrebbe strappato a Mediaset un altro volto noto: prima Sonia Bruganelli – anche lei ex opinionista del Gf Vip – e ora Giulia Salemi. Un colpaccio per la tv di Stato che, chissà, come verrà digerito da Pier Silvio Berlusconi…