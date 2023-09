Riconoscete il bimbo ricciolino in foto? Oggi è un cantante affermatissimo | In Italia lo ama chiunque

Su Instagram spunta la foto di un bimbo in bianco nero: identità misteriosa? Ma no, abbiamo cantato tutti le sue canzoni almeno una volta.

Ricci scuri, uno sguardo vispo e un sorriso furbissimo: l’artista nella foto non è cambiato di una virgola rispetto a quando era bambino.

Voi l’avete riconosciuto? Si tratta di un cantante romano, nato alla fine degli anni sessanta.

Oggi è un uomo con una carriera affermata, che ha collaborato con numerosi colleghi e i cui successi sono dei veri e propri tormentoni.

Vi diamo un indizio: si potrebbe dire che di artisti come lui ce ne sono pochi, quasi uno su un milione…

Identità misteriosa svelata: è iniziato tutto da un gioco

Ebbene sì: il bambino nella foto altri non è che il cantante e chitarrista romano Alessandro Britti, meglio conosciuto con il soprannome “Alex”. L’artista, nato nel 1968, ha postato la fotografia sul suo profilo Instagram, domandando ai suoi follower quanti di loro si siano fatti male in infanzia giocando con il giocattolo che tiene in mano: un paio di clackers, due sfere di plastica collegate da un filo; l’obiettivo del gioco è far rimbalzare le sfere l’una contro l’altra, ma è molto semplice sbagliare e rischiare di colpirsi da soli.

Il giocattolo era molto in voga negli anni ’70, lo stesso periodo a cui probabilmente risale la fotografia di Alex. È possibile che al momento dello scatto il piccolo Alessandro avesse già iniziato a suonare la sua amata chitarra, strumento che lo accompagna da sempre: aveva solo otto anni quando iniziò a destreggiarsi con lo strumento, e appena diciassette quando formò il suo primo gruppo e iniziò ad esibirsi nei locali della capitale e nei festival blues, come turnista per molti artisti famosi nell’ambito. Ma oggi Alex ha un palco tutto per sé.

Oggi è un artista affermato

Alex, in effetti, ha impiegato poco a ritagliarsi un posto nel mondo del pop italiano: il suo album di debutto, “It.Pop” del 1998, conteneva già alcune delle canzoni per cui sarebbe diventato famosissimo, come “Mi Piaci” e “Solo una volta”: canzoni dal ritmo leggero e allegro, che sono entrate nella testa dei giovani italiani per non andarsene mai più.

Nel corso degli anni il cantante ha sperimentato con moltissimi generi, ma è sempre rimasto molto legato al suo adorato blues. Con nove album e cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, nonostante l’unica vittoria sia stata nella categoria “Giovani”, Alex Britti non ha certamente bisogno di presentazioni.