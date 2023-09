Cecilia Rodriguez, sapete dove abita insieme al compagno? Una casa tecnologica e super moderna

Avete mai visto la casa in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vivono? È un appartamento bellissimo, moderno e tecnologico.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno completando il trasloco nella nuova casa milanese dove la coppia andrà a vivere a breve.

L’appartamento scelto dai due, che si sono conosciuti ed innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, è luminosissimo e immerso nel verde, con uno spazio pensato ad hoc per i loro cani.

Tutti i complementi d’arredo sono stati selezionati ed acquistati con attenzione da Cecilia e Ignazio, che hanno voluto rendere il loro nido d’amore confortevole e, allo stesso tempo, super tecnologico.

Dove vivono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

A svelare alcuni dettagli dell’appartamento acquistato da poco da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stata proprio l’argentina, sorella minore della ben nota showgirl Belen. La casa, che diventerà a breve il loro splendido nido d’amore, è circondata da uno spazio verde destinato ai cani della coppia. L’appartamento scelto dai due, che a breve convoleranno a nozze, è composto da un ampio soggiorno arredato con un divano ad L di fronte al quale è posta una televisione. I colori neutri dominano l’intera abitazione che può godere della luce che entra dalle finestre e dalle vetrate che la caratterizzano.

Il fiore all’occhiello della casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è la cucina. Scelta in stile industriale, è stata arredata con elettrodomestici Smeg di ultima generazione. Al centro vi è un’isola e i mobili scuri predominano nella stanza dove è anche presente una costosissima cantina dei vini in acciaio inox del valore di 1969 euro. A completare l’appartamento dei futuri sposi, dei bagni arredati con stile e tempio di bellezza di Cecilia, e una camera da letto con balconcino alla francese e ampia cabina armadio. Infine, i pavimenti in parquet dominano l’intera abitazione.

Cecilia e Ignazio verso le nozze

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono alle prese con l’ultima fase del trasloco e poi, a breve, andranno a vivere nel loro stupendo appartamento milanese. I due convoleranno presto a nozze, ma la data del matrimonio è slittata.

Come raccontato dall’argentina a Verissimo, la celebrazione doveva avvenire nell’ottobre del 2023, ma tutto è slittato a data da destinarsi a causa di problemi familiari. Nessuna crisi, quindi, per una delle coppie più amate del web, ma solo un imprevisto passeggero che a breve si risolverà. I fan sono in attesa di scoprire, dunque, la data prossima delle nozze.