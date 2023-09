Chiara Ferragni, il ‘tradimento’ del marito alla luce del sole: “Temevo che lui lo facesse…” | Confessione disarmante

“Non farmi questo”: la sconvolgente conferma arriva dopo mesi dall’avvenimento. Chiara Ferragni svela tutti i retroscena sull’accaduto.

Una delusione tremenda: Chiara Ferragni fa finalmente luce sul dolore causatole dal marito, Fedez, di fronte all’intero paese.

La tensioni e gli scandali, con i Ferragnez, sembrano all’ordine del giorno: non ne hanno mai abbastanza.

Tuttavia, nonostante screzi e discussioni, la coppia continua a mantenere una facciata di rigore, soprattutto a livello lavorativo.

Da poco, infatti, è uscita la nuova stagione della loro docu-serie “The Ferragnez”, disponibile sul servizio di streaming Prime Video: e in un episodio si parla di uno scandalo che li ha visti coinvolti ad inizio anno…

Quel bacio davanti alle telecamere le ha fatto male

È proprio nella nuova stagione di “The Ferragnez” che possiamo vedere Chiara e Federico discutere di quanto è accaduto loro dietro le quinte dell’Ariston. La nuova stagione del documentario infatti è accompagnata dal sottotitolo “Sanremo Special” ed entra nei dettagli della tesissima esperienza della coppia con il Festival di quest’anno, durante cui il bacio tra Fedez e il rapper Rosa Chemical bastò a riempire le pagine di gossip per giorni.

In molti, poco dopo il bacio, si accorsero dell’evidente tensione tra i due coniugi. Oggi Chiara conferma il proprio malessere, che non è dovuto al “tradimento” di Fedez in diretta nazionale, ma alla sua incessante tendenza ad esagerare e non seguire le direttive imposte: “Non lo possiamo portare da nessuna parte“, dichiara la Ferragni nel documentario. Ma cosa ha spinto la coppia a questa situazione? È stata davvero solo colpa di quel bacio provocatorio?

Nessun tradimento, solo una cocente delusione

Sembrerebbe proprio di no. Chiara, infatti, nel corso del documentario racconta molto bene quanto la partecipazione a Sanremo l’avesse resa tesa e costantemente preoccupata: la sua rabbia nei confronti del marito appare ora meno come il sintomo di un capriccio personale. “In quella settimana ero agitata soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo mi destabilizzasse. Volevo il suo supporto”.

Fedez, dal canto suo, si è scusato per l’accaduto. Nonostante dietro le quinte del documentario lo si possa vedere mentre la lascia sola, dichiarando di volersene andare, da allora il cantante è tornato sui suoi passi: “Ero completamente fuori di me e poco lucido. Avrei dovuto supportare Chiara, come lei ha sempre fatto con me, ma come sapete non è andata così. È venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero”. Fedez ha spiegato di star lavorando sulla propria salute mentale; chissà che a contribuire al suo tracollo non sia stata anche la “rottura” con l’amico Luis Sal, solo l’ultimo di una lunga lista di collaboratori e amici ad abbandonarlo.