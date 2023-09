Raoul Bova, la moglie a cuore aperto: “Mi manchi tanto…” | Un fiume di lacrime

Una dedica per cui è impossibile non commuoversi: vi sfidiamo a provarci. Ecco le bellissime parole postate su Instagram dall’artista.

“La nostra complicità vivrà per sempre”… con queste bellissime parole si chiude il post che su Instagram ha guadgnato più di 13.000 like.

A scriverlo è Rocío Muñoz Morales, un’attrice spagnola che in Italia è conosciuta, oltre che per la sua partecipazione a numerose pellicole, per essere sposata con l’attore Raoul Bova.

Il rapporto tra Rocìo e Raoul è di una dolcezza infinita: basta aprire il profilo di uno dei due su Instagram per rendersene conto, sono sempre assieme.

Ma a chi sono dedicate le parole dell’attrice?

Una moglie bellissima: chi è Rocìo, la compagna di Raoul Bova

Chi è esattamente Rocío Muñoz Morales? In Italia l’abbiamo conosciuta con “Immaturi – Il Viaggio“, film di Paolo Genovese, ma in patria l’attrice spagnola era già da anni un’artista affermata. Nel corso della sua poliedrica carriera infatti è stata modella, conduttrice e ballerina, una disciplina che studia fin da quando era molto piccola.

Anche Raoul Bova l’ha conosciuta sul set di “Immaturi – Il Viaggio”: il set è stato il luogo del loro primo incontro, avvenuto nel 2011. Nel film, i due interpretano Giorgio e Anna, due personaggi che finiscono per avere un piccolo flirt che da il via ad una serie di disavventure per l’amico di Giorgio, Lorenzo, interpretato da Ricky Memphis; ma nella vita vera non ci sono stati dubbi: era amore vero. Oggi la coppia ha due figlie, Luna e Alma, ma Rocìo non ha dimenticato la sua famiglia…

Abbracciata al suo papà come fosse ancora bambina

E infatti ecco che sul suo profilo Instagram l’attrice ha dedicato un post a un uomo molto speciale per lei: suo papà. I suoi follower, più di 650.000, la possono ora vedere abbracciata al papà in un video in cui i due sono in strada assieme, o mentre passeggiano per un parco: in questo video compare anche Raoul, che manda un bacio alla videocamera.

Il post non è stato fatto per caso: si tratta di una dedica che l’attrice ha rivolto al papà, purtroppo scomparso nel Giugno di quest’anno, per festeggiare quelli che avrebbero dovuto essere i suoi 75 anni. “Oggi compi 75 anni, che bella età. E mi manchi tanto, tanto tanto“, ha scritto. “Vorrei poterti abbracciare come ho sempre fatto, continuamente. Così diversi, ma così uguali… La nostra complicità vivrà per sempre, in eterno. Ti amo. Tanti auguri, papino“. In molti hanno voluto dimostrare il proprio affetto all’attrice tramite una serie di dolci commenti.