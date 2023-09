Annalisa Minetti, il dramma è devastante: “In terapia intensiva…” | Triste annuncio poco fa

Il dramma devastante di Annalisa Minetti e la confessione arrivata in diretta tv: per la cantante un fiume di lacrime.

Annalisa Minetti è una delle artiste più amate ed apprezzate. Cantante, ma anche atleta paralimpica, scrittrice, doppiatrice e modella, ha saputo abbattere tutte le barriere del mondo dello spettacolo nonostante la sua disabilità.

Spesso ospite di programmi televisivi Rai e Mediaset, si è sempre raccontata senza filtri e inganni, mettendo a nudo la sua anima e i suoi pensieri.

Ospite di Bella Mà nell’appuntamento di ieri, martedì 12 settembre, la Minetti non è riuscita a trattenere le lacrime e si è lasciata andare ad una amara confessione.

Annalisa Minetti in lacrime

Pierluigi Diaco ha aperto il nuovo appuntamento con Bella Mà dedicando una intera puntata a Toto Cutugno, artista italiano scomparso alcuni giorni addietro. A raccontare il cantante e alcuni aneddoti della sua vita sul palco c’erano Rita Forte e Annalisa Minetti che, insieme a Cutugno, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2005 con la canzone Come noi nessuno al mondo classificatasi poi seconda alla kermesse musicale. La Minetti ha condiviso con Cutugno tantissime esperienze di lavoro, i due erano legati da profonda stima e da un infinito affetto, ma Annalisa non ha potuto prendere parte ai funerali dell’amico e collega.

“Io oggi sono un po’ tesa scusatemi perché io, quando c’è stato il funerale, non sono potuta andare perché mio padre era in terapia intensiva – ha confessato la Minetti in lacrime nello studio di Bella Maà – .Quindi non ho fotto quello che dovevo e mi sento tremendamente in colpa”. Tra Annalisa e Toto Cutugno, infatti, il legame era molto forte tanto che lei lo considerava il suo padre putativo e lui la chiamava “stellina”.

Il dolore di Annalisa Minetti

La mancata partecipazione ai funerali di Toto Cutugno da parte di Annalisa Minetti, tuttavia, è stata causata da una incombenza familiare che ha impedito alla cantante di presenziare. Profondamente addolorata per questa mancanza, poi, ha continuato a ricordare alcuni momenti di vita professionale vissuti insieme all’interprete del celebre brano L’Italiano.

“Lui passava i pomeriggio e le notti in studio con tutti i suoi musicisti… – ha fatto sapere Annalisa – . Io devo tutto a Toto sai? Io grazie a lui ho viaggiato e conosciuto il mondo. Lui mi chiamava la sua stellina”. E, in effetti, la partecipazione di Annalisa Minetti al Festival di Sanremo del 2005 è tutto merito di Toto Cutugno. “Ricordo che dovette combattere anche parecchio per portarmi sul palcoscenico – ha ricordato ancora lei in una intervista – . Avrebbero preferito altri nomi in quell’edizione, ma lui disse: ‘O lei, o non vengo nemmeno io’”.