Alfonso Signorini gliel’ha fatta pagare cara: ex vippona vomita tutto e svela cosa le hanno fatto

Uno sfogo senza precedenti: l’ex gieffina parla apertamente del dietro le quinte del programma. Piovono critiche sulla produzione.

Censure, tagli e un’immagine di lei completamente sbagliata: a raccontare quanto accaduto dietro le scene del reality più famoso d’Italia è un personaggio molto famoso, stanco di ricevere critiche.

Il “Grande Fratello” di Alfonso Signorini è appena ripartito, ma è già al centro di una notevole bufera mediatica. Complice, probabilmente, le nuove direttive dell’amministrazione Mediaset.

La decisione di dare una svolta al programma ripulendolo da elementi di disturbo non sta ripagando con gli ascolti sperati, che scendono ad un misero 16% per la seconda puntata.

E come se non bastasse, a peggiorare la situazione arriva il giudizio critico dell’avvelenatissima ex partecipante.

Un trattamento agghiacciante che è stato riservato solo a lei

A parlare apertamente della propria esperienza con il famoso reality è la showgirl Elenoire Ferruzzi. In un’intervista presso Radio Radio Elenoire ha raccontato alcuni retroscena che rivelano come la produzione abbia cercato di farla passare come un personaggio macchietta solamente per il suo essere una donna transgender: durante la sua permanenza nella casa ha infatti cercato di parlare apertamente della propria storia d’amore, ma l’argomento tabù per il pubblico generalista ha fatto sì che le sue parole venissero tagliate dalla messa in onda.

“Ho subito una persecuzione per aver esternato delle preferenze che erano assolutamente corrisposte, perché non è che sono pazza a 50 anni. […] Si è preferito mettere tutto in dubbio e farmi passare come la pazza di turno che si fissa sulle persone”. Una rivelazione che mette i brividi, soprattutto considerando che è nella natura stessa del programma rivelare i retroscena personali dei partecipanti. Ma proprio su questo argomento Elenoire ha mosso altre critiche molto pesanti…

Il drastico calo di ascolti: le ragioni secondo Elenoire

Non sappiamo quanta capacità decisionale il conduttore Alfonso Signorini possa aver avuto sulla trasmissione del vero carattere della showgirl, ma a detta di Elenoire Signorini potrebbe essere meno responsabile del previsto. Il suo giudizio nei confronti della decisione di tagliare dal programma elementi di trash che lo hanno reso popolare è assolutamente sbagliata: “Le esagerazioni le hanno spinte e istigate loro. […] Per otto mesi ci hanno guadagnato, proteggendo persone che avevano detto l’impossibile e facendola pagare ad altre, compresa la sottoscritta”.

Negativo, comunque, è anche il giudizio in pagella della showgirl nei confronti della conduzione della nuova edizione: Signorini sottotono e limitato, Cesara Buonamici completamente sbagliata. E proprio a causa del trattamento che le è stato rivolto, Elenoire non nasconde una certa soddisfazione: “Il calo d’ascolti? Ben gli sta. Le persone non vogliono vedere questo, vogliono il trash, i litigi, le ‘brutture’. Se le persone vogliono vedere un programma culturale, vanno a vedere ‘Quark’“.