Riconoscete questo simpatico bambino? Faceva ridere già da piccolo, oggi è un comico eccezionale

Il bambino nella foto è oggi un noto comico: simpaticissimo già da piccolo, oggi è un fuoriclasse della risata. Lo riconoscete?

Originario di Sulmona, comico, cabarettista e attore, il bambino nella foto ha dimostrato sin da piccolo di avere un vero e proprio talento per il palcoscenico.

Appassionato di recitazione da quando frequentava le scuole elementari, ha deciso di fare della sua passione un lavoro riuscendo ad affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Nella foto condivisa da lui stesso su Instagram ha raccontato come, già quando frequentava le scuole elementari, il suo talento era evidente a tutti. Ma riuscite a riconoscerlo?

Chi è il comico in foto?

Lo sguardo divertito e le smorfie buffe che mostrava sul palcoscenico quando aveva solo sette anni sono le stesse di oggi. Comico, cabarettista, scrittore e attore, il bambino nella foto aveva già un grande talento da piccolo. Quella passione per la risata, poi, gli ha permesso di farsi strada nel mondo dello spettacolo: prima ha approfondito le conoscenze della recitazione diplomandosi presso il Laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti, e poi ha iniziato a prendere parte a film per il cinema, spettacoli teatrali e programmi del piccolo schermo.

Di chi stiamo parlando? Il comico mostrato nella foto quando era ancora bambino è Gabriele Cirilli, noto a tutti per le innumerevoli partecipazioni a Zelig. Il personaggio della borgatara romana Kruska, l’amica di Tatiana, ha dato il via al celebre tormentone: “Chi è Tatiana?”, da cui sono nati poi un libro e uno spettacolo teatrale omonimi, e un film Chi è Tatiana, diretto nel 2001 dal regista Roberto Campili. Ma nella carriera di Cirilli non sono mancati anche tanti film, alcuni dei più noti sono Un bugiardo in paradiso, Buona giornata o Matrimonio al Sud, e altrettanti programmi tv cui ha preso parte, come Tale e quale show, Colorado, Il cantante mascherato o Back to school 2.

Gabriele Cirilli, la passione per la recitazione

“Dico sempre che è proprio alle elementari a Sulmona che è iniziato il mio viaggio nel mondo dello spettacolo – ha scritto Gabriele Cirilli a corredo del post che ha condiviso su Instagram in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico – .All’età di 7 anni già calcavo i palcoscenici e fu subito noto a tutti qual era il mio sogno: diventare un attore”.

“Forza, ragazzi: so che ripartire dopo le vacanze non è semplice, ma custodite questi momenti perché li ricorderete per tutta la vita”, ha scritto ancora il comico augurando così un buon inizio di anno scolastico a tutti gli studenti.