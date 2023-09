Federico Fashion Style senza nessuna vergogna: ormai ha presentato il nuovo ‘amore’ ed è già scandalo

Dopo il coming out niente lo può fermare: il noto parrucchiere ci mette la faccia e parla apertamente del nuovo arrivo nella sua vita.

Lo ha presentato senza più preoccupazioni, anche se l’evento che celebrerà la loro unione avrà luogo solo da qualche giorno: Federico Fashion Style vive la vita senza vergogna.

Federico Lauri, meglio conosciuto col proprio nome d’arte, è un parrucchiere originario di Anzio divenuto popolare in quanto influencer.

Dal 2019 è infatti protagonista del programma “Il Salone delle Meraviglie“, dove viene mostrata nel dettaglio la sua attività nei saloni di bellezza da lui gestiti.

Federico, però, non è popolare solo per il suo lavoro: è stato oggetto di lunghissime speculazioni che oggi conferma con serenità, ma che per lungo tempo gli hanno causato dolore e paura.

Costretto a rivelare la verità per proteggere sua figlia

Solo all’inizio di quest’anno, infatti, Federico si è ritrovato a confermare le voci che per lungo tempo hanno speculato sul suo orientamento sessuale. È accaduto durante un’ospitata nei salotti di “Verissimo“, durante cui Federico ammise di essere omosessuale e di aver tenuto nascosta la cosa per lungo tempo nella speranza di proteggere la figlia avuta dalla compagna Letizia Porcu, che era al corrente della verità già da tre anni.

Federico ha ammesso di aver combattuto a lungo con la propria identità a causa di alcuni pregiudizi nati nella sua infanzia, ma di aver ceduto a causa della pressione mediatica e della sperimentazione privata, che lo ha portato a vivere una serena “nuova adolescenza”. Oggi Federico ha del tutto abbracciato la propria identità queer, senza più nascondersi: tanto da lanciare una provocazione con la nascita del suo nuovo prodotto, dal titolo decisamente emblematico…

Un nome che è tutto un programma? Lui sostiene di no…

“SQVIRT“, questo il nome del profumo che Federico Fashion Style lancerà sul mercato il 20 Settembre: un nome che ha fatto infuriare e discutere per la sua ambiguità e, a detta di alcuni, volgarità. Lui però è corso subito ai ripari con un post in cui spiegava la decisione dietro al nome del profumo: “Gli è stato dato questo nome perché ricorda il profumo della pelle“.

Una decisione che sembrerebbe in linea con il contenuto stesso del profumo: ambra grigia e feromoni, una fragranza che desidera essere sensuale e piacevole. Federico non ha apprezzato molto le critiche: “Siete voi che interpretate male, scritto così non significa quello che pensate. […] Ma tanto avete sempre da dire qualcosa. Poi però vi piace e va sold-out. A quel punto che vi dovrei dire?”.