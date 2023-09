Barbara Bouchet, il triste dramma che l’ha tormentata: “Sono fuggita…” | Un calvario raccapricciante

Le innumerevoli vite di Barbara Bouchet e quel calvario che l’ha tormentata per tanto tempo: il racconto è da brividi.

Barbara Bouchet è nota a tutti per essere stata una delle attrici più belle e ricercate negli anni Settanta ma, prima di approdare in Italia, la sua vita è stata costellata da una serie di episodi infelici.

Figlia di un fotografo e di un’attrice, è nata in una zona della Repubblica ceca ai tempi popolata per lo più da tedeschi, ma quando dopo la seconda guerra mondiale la popolazione tedesca venne espulsa, la Bouchet ottenne con la famiglia un visto per gli Stati Uniti.

È in America, infatti, che la celebre attrice ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda e dello spettacolo, almeno fino a quando non è iniziato per lei il calvario.

Barbara Bouchet minacciata: cosa è accaduto

Ospite di Storie Italiane, Barbara Bouchet ha raccontato ai microfoni di Eleonora Daniele la sua avventura in America. “A soli 15 anni sono andata via di casa per Los Angeles alla ricerca della mia strada – ha ricordato – . Mi sono sostenuta con lavori vari e, pian piano, ho conquistato il mondo del cinema, esordendo nientemeno che con Marlon Brando”. Dopo un primo esordio come ballerina, infatti, la Bouchet decise di dedicarsi al cinema e si alternò tra piccolo e grande schermo di Hollywood.

Poi accadde qualcosa nella sua vita che la spinse a fare le valigie e trasferirsi in Europa. “In America una persona voleva che diventassi sua, voleva comprare il mio amore, poi mi ha detto che mi avrebbe rovinato la carriera ed ho scoperto che era un avvocato della mafia – ha raccontato lei alla conduttrice rimasta sbalordita davanti al suo ricordo – . Io sono andata a New York dove ho lavorato come modella e poi il mio agente mi ha detto che vi erano due italiani che cercavano un’attrice per un film in Italia: sono venuta qui e sono ancora qua”.

Barbara Bouchet, la nuova vita in Italia

Il mondo del cinema italiano ha quindi accolto Barbara Bouchet negli anni Settanta, rendendola una delle dive assolute del filone della commedia sexy. Famosissima in quegli anni, ha poi saputo re-inventarsi quando quel genere di film ha vissuto il periodo di declino.

Protagonista di film del genere poliziotteschi e thriller, è stata sulle copertine di numerose riviste ed è entrata a far parte di show televisivi. È stata una delle pioniere del fitness in tv negli anni Ottanta e ha poi continuato a lavorare come attrice dividendosi tra l’Italia e la Germania.