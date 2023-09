“Basta…”: Michelle Hunziker, urla e pugni a non finire | Un pestaggio in piena regola

Michelle Hunziker protagonista di un animato alterco: il video inedito fuori da pochi giorni, il pubblico è rimasto scioccato.

Conosciamo Michelle Hunziker per la sua simpatia, spontaneità e il suo inconfondibile sorriso: la conduttrice svizzera naturalizzata italiana ha conquistato tutti in poco tempo.

A renderla ancora più celebre, oltre le sue indubitabili competenze che sfoggia davanti alla telecamera, la sua relazione con una personalità importante dello spettacolo e della musica italiana: parliamo di Eros Ramazzotti.

La loro storia finì su tutti i giornali, e insieme ebbero una figlia, anche lei oggi piuttosto conosciuta e diventata mamma da poco tempo: Aurora Ramazzotti. Proprio a lei Eros dedicò una delle sue canzoni più conosciute.

Sappiamo che la storia tra Michelle ed Eros è un sogno finito già qualche anno fa. In questi giorni Michelle ha dovuto affrontare un duro scontro che l’ha vista protagonista assoluta.

Michelle coi guantoni: “la dura realtà”

Michelle Hunziker è una delle persone dello spettacolo che condivide piuttosto spesso alcuni eventi della propria vita e soprattutto momenti di svago sui social. Proprio in questi giorni ha pubblicato un video incredibile che ha lasciato tutti di stucco.

“Questa è la dura realtà e vita… di tutti quelli che stanno dall’altra parte dello smartphone… povero”, scrive Michelle nella didascalia, che risulta assai criptica se letta prima di vedere il video della presentatrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Social VS Reality

Michelle Hunziker, grazie a quello che sembra essere il suo responsabile marketing, realizza un simpatico video in cui si cimenta in mosse di quello che sembra karate davanti all’obiettivo del cellulare. In un punto di vista successivo, gli spettatori possono vedere una sorta di “dietro le quinte” con alcuni effetti audio, in cui si capisce come è stato realizzato il video.

Il messaggio di Hunziker può avere la sua importanza anche oltre la risata: è fondamentale ricordare sempre quanto lavoro e quanta finzione c’è dietro a uno scatto o un video, per non parlare di eventuali filtri che è possibile utilizzare mentre si fotografa o riprende una scena o sé stessi. La gag si conclude con il social media manager, Luca (taggato nel post da Michelle), che si chiude in una stanza dopo essere stato “colpito” da Michelle.