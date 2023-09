“Di lei non si può fare a meno”: Barbara D’Urso ‘schiaccia’ Myrta Merlino | Aria di sostituzione

Qualcosa sembra non andare bene a Mediaset: i fan di Pomeriggio 5 anno nostalgia di Barbara, le proteste sul web.

Di Pomeriggio 5 si è parlato moltissimo quest’estate: il programma di punta di Mediaset su Canale 5 è stato soggetto a un profondo cambiamento, ovvero il cambio della conduttrice.

L’estromissione di Barbara D’Urso, una delle notizie più chiacchierate dell’estate, è stata duramente criticata da molti fan del programma, e la stessa Barbara, che, per molti, considera, Pomeriggio 5 una ‘sua creatura’, non è stata affatto felice del termine di questa avventura.

La conduttrice, comunque, si è immediatamente ripresa e ha iniziato a dedicarsi a una serie di nuovi progetti che la entusiasmano.

Nel frattempo, telespettatori e telespettatrici di Canale 5 hanno iniziato a osservare Myrta Merlino, che, ricordiamo, proviene da La7, L’Aria che tira, nelle vesti di nuova conduttrice di Pomeriggio 5: sembrerebbe che, per loro, il risultato non sia abbastanza.

Myrta Merlino: clamorosa

Nelle prime puntate del programma, Merlino ha realizzato dei risultati davvero incredibili a livello di ascolti e share. La testimonianza di una spettatrice insoddisfatta, però, è giunta alle orecchie di Alessandro Cecchi Paone attraverso la sua rubrica su Settimanale Nuovo.

“Non ho nulla contro di lei”, ha scritto la telespettatrice a Paone in merito a Myrta, “però io seguivo questo programma solo perché c’era la d’Urso…Confesso che la tentazione di cambiare canale è tanta“, ha concluso. Paone ha commentato le parole dell’utente dicendo la sua senza filtri.

Paone su ‘Barbarella’

Mentre Barbara D’Urso ci delizia con le sue foto in una Londra stranamente soleggiata, Myrta ha preso le redini del programma di Canale 5, e secondo Cecchi Paone lo sta facendo molto bene, con grande professionalità e competenza. Certo, è ovvio che per i fan assidui del programma Barbara è una presenza di cui si sente la mancanza, ma senza dubbio il pubblico si abituerà a una conduzione dallo stile diverso come quella di Merlino.

“Quanto a Barbara, vedrà che di lei non si potrà fare a meno”, ha scritto successivamente Alessandro Cecchi Paone: secondo lui, che di televisione ne sa abbastanza, Barbara D’Urso tornerà senz’altro a lavorare per il piccolo schermo. In effetti, lo charme e la competenza di D’Urso sono attitudini che possono essere ben sfruttate in televisione, chissà che non la rivedremo presto.