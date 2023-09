Stefano De Martino l’ha conciata proprio male: Belen è irriconoscibile | Non poteva finire peggio

Belen Rodriguez oggi è davvero irriconoscibile: la rottura con Stefano De Martino l’ha conciata malissimo. Ecco come sta.

La fine della storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua a far chiacchierare gli appassionati di gossip.

Lei si è rifatta una vita con Elio Lorenzoni, mentre lui – oltre ad aver stretto un patto segreto con Antonino Spinalbese – si è fatto vedere per la prima volta al fianco della presunta nuova fiamma, Martina Trivelli.

E mentre De Martino continua ad essere discreto, Belen non si nasconde più e sui social condivide le foto insieme al nuovo compagno. Ma al popolo del web non è passato inosservato il radicale cambiamento della showgirl.

Belen irriconoscibile, il web la incalza

La showgirl argentina ha sempre scelto di vivere la sua vita privata alla luce del sole, preferendo non nascondersi o fuggire alle telecamere dei paparazzi. Questa decisione l’ha sempre portata ad esporsi pubblicamente e a non sfuggire dal giudizio implacabile del pubblico che la segue. Ma Belen Rodriguez non si è mai curata troppo del pensiero della gente e di chi non conosce le sue dinamiche familiari, tanto da decidere di replicare pubblicamente a qualcuno svelando aspetti e retroscena sconosciuti della sua vita.

Gli ultimi scatti condivisi sui social ritraggono l’argentina in occasione della Fashion week milanese, ma ciò che è balzato subito agli occhi degli utenti del web è stato il radicale cambiamento fisico della Rodriguez. In pantaloni di pelle super aderenti, blusa marrone e gilet beige, Belen ha messo in evidenza un drastico dimagrimento che ha fatto strabuzzare gli occhi ai fan. “Bella, ma sei dimagrita tantissimo…”, le ha fatto notare una follower e, proprio a lei, la Rodriguez ha dato una risposta spiazzante.

Belen cambiata, colpa di Stefano De Martino

“Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati – ha scritto Belen – .Ho perso sette chili, sto mangiando come una pazza”. L’ennesima separazione da Stefano De Martino, dunque, pare abbia fatto soffrire tantissimo la Rodriguez, che ha manifestato tutto lo stress e il dispiacere perdendo tantissimi chili.

Ad oggi, tuttavia, pare che lei sia riuscita davvero a ritrovare il sorriso al fianco dell’imprenditore Elio Lorenzoni, una vecchia conoscenza di Belen che ha voluto condividere su Instagram uno scatto risalente a circa dieci anni fa insieme al suo attuale compagno. Tra loro, infatti, pare ci sia sempre stato un legame che, dopo l’ennesima rottura con De Martino, si è trasformato in qualcosa di più forte di una semplice amicizia.