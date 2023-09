Sciagura ad Amici: purtroppo il prof più amato ha scoperto la malattia | La diagnosi l’ha stroncato all’improvviso

Una telefonata poco prima di entrare in scena gli ha rivelato la triste diagnosi: è iniziato così il lungo periodo di ricoveri e interventi.

“Hai due tumori maligni, devi operarti subito“: a sentirsi rivolgere queste parole è un noto giudice di “Amici di Maria De Filippi“.

Parole che nessuno vorrebbe mai sentire, ma che nel suo caso hanno aggravato una già precaria situazione di salute.

A parlarne è lui stesso, in un’intervista in cui scende nei dettagli della diagnosi e del lungo processo di guarigione.

Difficile non commuoversi di fronte alle parole del noto ballerino…

Ha convissuto con questo dolore in silenzio

A parlare della propria malattia è il ballerino e coreografo Raimondo Todaro, giudice di “Amici” ed ex partecipante di “Ballando con le stelle“. Il trentaseienne originario di Catania ha rivelato in una straziante intervista di aver ricevuto una diagnosi terribile: tumore all’intestino, una malattia che si è presentata a seguito di un intervento, costringendolo a tornare sotto i ferri.

La prima diagnosi, racconta Todaro, è arrivata poco dopo il suo ingresso ad “Amici”, tra il 2021 e il 2022: “Ero a casa con mia figlia Jasmine e lei si è accorta subito che non stavo bene. La sera, poi, ho provato la febbre. Quando mi sono reso conto che era salita vertiginosamente, ho chiamato mia moglie Francesca: mi ha raggiunto a casa per capire come stavo e insieme abbiamo subito chiesto aiuto ai medici“. Nonostante Francesca e Raimondo in quel periodo fossero già separati, l’ex moglie è rimasta al suo fianco per tutto il tempo. Ma dopo la prima operazione il male si è ripresentato.

Raimondo parla della sua situazione attuale

“Andava tutto bene, ero al settimo cielo, ma naturalmente continuavo a fare controlli, perché il medico era stato chiaro: ‘Non puoi prendere sotto gamba quello che hai avuto’. E così, proprio a seguito di una serie di controlli, ho ricevuto una telefonata che non avrei mai voluto ricevere“, con queste parole Raimondo racconta la chiamata ricevuta dal medico per parlargli della diagnosi, due tumori maligni all’intestino, mentre era intento a registrare “Amici”.

Oggi, a seguito delle cure mediche, Raimondo è completamente guarito. Continua a sottoporsi ai normali controlli, ma ha ripreso a lavorare a pieno regime. Ed è proprio il lavoro, racconta, ad averlo salvato, permettendogli di andare avanti nonostante tutto. Assieme ad esso, ovviamente, l’affetto dell’ex moglie e di sua figlia Jasmine, sempre con lui.