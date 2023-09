Tracollo Myrta Merlino: peggio di così non poteva finire | Per lei una notizia tremenda

Gli ultimi aggiornamenti parlano chiaro, per lei non c’è più niente da fare. L’avventura si è conclusa prima ancora di cominciare.

Una delusione cocente: Myrta Merlino parte in quarta, ma poi si ferma alla prima curva. Cosa è accaduto alla giornalista?

Myrta Merlino, classe 1968, ricopre da anni il duplice ruolo di giornalista e conduttrice televisiva. I suoi programmi, in particolare “L’Aria che Tira“, sono sempre stati accompagnati dalla sua indole seria e professionale.

Proprio per questa ragione in molti sono rimasti sorpresi dalla decisione di Mediaset di ingaggiarla per la conduzione di “Pomeriggio Cinque”, il programma storicamente condotto da Barbara D’Urso.

Con Barbara, “Pomeriggio Cinque” è stato per anni teatro di siparietti e interventi divenuti virali, non sempre seri. Ma la decisione di Mediaset di dare un volto dignitoso al programma potrebbe già essersi dimostrata errata…

Il passaggio di un testimone importantissimo

“Pomeriggio Cinque” è ripartito solo da qualche giorno, ma la trasmissione è già un flop. Non sono pochi ad essersi espressi negativamente in merito alla conduzione di Myrta, ritenuta fuori luogo per il programma, e con l’inizio della messa in onda la situazione è peggiorata: errori di regia, tagli non necessari e persino un licenziamento, quello del regista Ermanno Corbella (storico collaboratore della Merlino), dopo una sola puntata.

Tutto quel che riguarda la nuova edizione del programma non fa sperare per il meglio del suo futuro. Come se non bastasse, però, al generale senso di delusione da parte del pubblico si è aggiunta una sentenza molto più emblematica, numerica: quella dei dati Auditel della trasmissione, colati a picco da un giorno all’altro.

Un drastico calo di ascolti: qualcosa non funziona

Il primo episodio di “Pomeriggio Cinque” ha fatto ascolti da record: 1.633.000 spettatori si sono collegati a Canale 5 per assistere alla nuova, rinnovata edizione del programma, complice anche la pletora di novità. Ma già dal secondo episodio, lo share è calato dal 21,37% al 19,33%: una percentuale che potrebbe sembrare insignificante ai meno esperti, ma che pesa moltissimo sulle decisioni di un’emittente.

L’afflusso di spettatori è però peggiorato ulteriormente in concomitanza con il ritorno in Rai de “La Vita in Diretta”, condotto da Alberto Matano. Lo storico programma ha ulteriormente diviso gli spettatori, convincendo i più curiosi a tornare su Rai 1: per questa ragione lo share di “Pomeriggio Cinque” è sceso fino al 16.6%, il più basso finora. Si tratta di numeri che potrebbero persino portare Mediaset a rivedere le proprie direttive, e chissà, ad un ritorno di fiamma con Barbara D’Urso: ancora nessuna conferma, ma rimaniamo in attesa di futuri aggiornamenti.