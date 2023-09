Anna Falchi rimprovera Timperi in studio | Imbarazzo generale: “Così parti male”

La nuova stagione de I Fatti Vostri è iniziata con un rimprovero di Anna Falchi a Tiberio Timperi. E in studio è subito calato il gelo.

I Fatti Vostri è partito con la nuova stagione che la Rai ha deciso di affidare a Tiberio Timperi, Anna Falchi e Flora Canto.

La prima puntata, che ha avuto luogo lo scorso lunedì 18 settembre, è stata caratterizzata da un inizio particolarmente frizzante.

Anna Falchi, infatti, non ha affatto gradito la gaffe del collega in apertura e, senza preoccuparsi della presenza delle telecamere, ha ripreso Tiberio Timperi facendo calare il gelo in studio.

Tiberio Timperi, esordio con gaffe

Tiberio Timperi ha coronato il sogno di condurre I Fatti Vostri, storico programma della Rai che lui guardava in tv fin dai tempi in cui lavorava come giornalista di Rete 4. Dopo un periodo alla conduzione di Unomattina in famiglia, i vertici di Viale Mazzini ha deciso di affidare a Timperi un programma quotidiano e importante che ha visto alternarsi negli anni conduttori del calibro di Fabrizio Frizzi, Alberto Castagna o Giancarlo Magalli. Tiberio Timperi, quindi, ne ha ereditato il posto sentendosi onorato di poter far parte di un gruppo di lavoro così importante.

Dopo un’estate al timone di Unomattina in famiglia, quindi, il giornalista ha esordito con I Fatti Vostri nella puntata di lunedì 18 settembre, ma la partenza è stata tutt’altro che serena. Affiancato dalle co-conduttrici Anna Falchi e Flora Canto, Tiberio Timperi ha commesso una clamorosa gaffe che la collega non gli ha perdonato. La querelle, avvenuta in apertura mentre il pubblico si lasciava andare ad un fragoroso applauso, non è passata inosservata agli orecchi dei telespettatori e a quelli del popolo della rete, che ha immediatamente reso virale il video che inchioda Timperi.

Screzio tra Timperi e Anna Falchi

“Buongiorno, belli che siete. Mi devo dare un pizzico? No, è tutto vero”, ha esordito Tiberio Timperi emozionato per questa nuova avventura al timone de I Fatti Vostri. Poco dopo, quindi, il giornalista ha presentato le sue colleghe di lavoro: “Buongiorno ad Anna Falchi e buongiorno a Flora Canto”.

Non appena le due lo hanno raggiunto al centro dello studio, Timperi si è rivolto alla Falchi cadendo in errore. “Come si dice buongiorno in svedese?”, ha chiesto lui ad Anna che, piccata, ha replicato: “Sono finlandese. Parti subito male, non hai studiato la mia biografia”. Il gelo è calato subito in studio, ma la situazione è stata subito presa in mano e il clima è tornato disteso nel corso della diretta.