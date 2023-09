Ennesimo ribaltone, Belen e Stefano di nuovo insieme | La notizia bomba lascia tutti a bocca aperta

Arriva la ricaduta? Tutto sembra far pensare che la coppia possa aver subito un riavvicinamento: tra alti, bassi e quella storia con Elio…

Di nuovo assieme: questo si intuisce da alcuni post che la showgirl Belen Rodriguez ha pubblicato in questi giorni sul suo profilo Instagram.

Sono ormai quattro mesi che tra la bellissima argentina e il suo compagno, Stefano De Martino, è finita definitivamente. Ma sarà davvero così?

D’altronde, nonostante il rapporto tra Belen e il nuovo compagno Elio tutto sembri andare a gonfie vele, sono in molti ad aver alzato gli occhi al cielo all’annuncio dell’ennesima rottura tra Belen e il padre di suo figlio Santiago: non è la prima volta che i due si lasciano, e potrebbe non essere l’ultima.

E a far sperare in questa ipotesi ora ci si mette anche lei…

La fine della loro altalenante storia non è davvero una fine

Tra la showgirl argentina e il conduttore sembrerebbe finita in maniera definitiva all’inizio di questa estate, nello stesso periodo in cui hanno cominciato a circolare le prime indiscrezioni del rapporto tra Belen e l’imprenditore Elio Lorenzoni, poi confermate da lei stessa. Non solo, ma sembra che il motivo per cui tra Belen e Stefano sia finita abbia a che fare con un tradimento.

Stefano De Martino non ha mai dato credito alle voci che circolavano sulla questione, preferendo il silenzio stampa alla risposta al gossip che lo voleva con Alessia Marcuzzi. Tuttavia, in questi giorni stanno facendo il giro del web alcune fotografie che lo vedono assieme alla ventiseienne Martina Trivelli, impiegata commerciale che risiede a Milano. Circostanze impreviste, però, sembrerebbero voler far sì che Belen e Stefano siano costretti a tornare assieme.

Riavvicinati a causa del lavoro, i primi sospetti

Pare infatti che Belen possa ritrovarsi a dover condividere l’ambiente di lavoro proprio con l’ex compagno. La showgirl ha infatti dichiarato di star sostenendo dei colloqui per tornare a lavorare in televisione e, pur non potendo condividere i dettagli sull’emittente, in molti hanno sospettato che possa trattarsi proprio di Rai, che da qualche anno è “casa” di De Martino.

Ad avvalorare questa tesi sono le dichiarazioni dell’esperto di gossip Amedeo Venza, che sostiene che la showgirl potrebbe aver ricevuto un’offerta di lavoro dall’emittente in qualità di protagonista e ospite di alcuni importanti programmi del palinsesto. Non per nulla, nelle storie di Instagram Belen lo definiva il colloquio “più importante della sua vita“, il che fa pensare che debba trattarsi di una delle principali emittenti televisive. Quanto è forte, quindi, la volontà di Belen di riscattarsi dal punto di vista lavorativo? Apparentemente abbastanza da dividere gli studi con l’ex, con cui non è finita proprio nel migliore dei modi.