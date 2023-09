“Sto morendo”: Walter Nudo gela tutti | I problemi cardiaci l’hanno ridotto così

Istanti di puro terrore per lui: il racconto è sconvolgente, tutto è avvenuto mentre era per strada. La situazione di salute dell’attore oggi.

Dalle parole che Walter Nudo ha rilasciato in un’intervista recente è impossibile non percepire la paura e la preoccupazione che hanno coinvolto lui e i suoi cari negli ultimi tempi.

L’attore italo-canadese, celebre in Italia e all’estero per la partecipazione a numerosi film, nonché per essere l’unico vincitore sia de “L’Isola dei Famosi” che del “Grande Fratello VIP”, si è trovato faccia a faccia con la morte.

Tutto è iniziato mentre si trovava a Los Angeles, città in cui l’attore ha risieduto per lungo tempo e in cui a volte si reca per lavoro.

Lontano dal sostegno dei suoi cari, Nudo ha dovuto affrontare all’improvviso la realtà di una malattia che nessuno avrebbe potuto prevedere.

In pochi secondi aveva perso il controllo di tutto

A parlare della malattia che lo ha colpito è lo stesso Nudo, che in un’intervista al settimanale “Chi” ha raccontato nel dettaglio che cosa gli sia accaduto: è stato colpito da un ictus mentre si trovava per strada, a Los Angeles. “Ho pensato: sto morendo. Sudavo, avevo la nausea, barcollavo. In pochi secondi ho perso il 20% del controllo del corpo”, racconta nell’intervista: parole agghiaccianti che riassumono perfettamente la situazione.

Nudo è riuscito a chiamare un taxi e a recarsi in ospedale quasi per miracolo. Qui, i medici hanno diagnosticato l’ictus, dovuto ad una malformazione congenita di cui l’attore non era a conoscenza,e lo hanno informato che si sarebbe dovuto sottoporre ad un intervento di estrema urgenza al cuore. Sarebbe dovuto accadere tutto sul suolo statunitense, ma poi l’attore ha deciso di correre un rischio tremendo: prendere un aereo per tornare in Italia.

Il ritorno clandestino in Italia: Walter Nudo oggi

In seguito, lo stesso Nudo ha ammesso che si sia trattato di un grave errore. Per potersi imbarcare ha dovuto mentire sul proprio stato di salute; tuttavia ha deciso di correre questo rischio nella speranza di poter affrontare la malattia circondato dall’affetto dei suoi cari: uno sforzo che lo ha ripagato.

Oggi, a seguito dell’operazione al cuore, la situazione di Walter si è stabilizzata. L’attore è tornato a lavorare a pieno regime, forte di una convinzione: “Dopo questa esperienza non sono più l’uomo di prima“, ha raccontato nei salotti di Verissimo, spiegando di aver deciso di celebrare la vita dopo aver visto la morte tanto da vicino.