Marco Liorni ‘spolpato’ vivo: i tre ragazzi l’hanno fatta franca e se ne vanno via con una cifra mostruosa

Un bottino davvero da capogiro per i tre ragazzi che sono riusciti nell’impresa di portarsi a casa i soldi: tutti sono allibiti.

Marco Liorni è un conduttore di grandissimo successo: da qualche anno ha iniziato ad assumere il ruolo di guida per il programma estivo Reazione a Catena, il quiz show di Rai 1 che “Libera la mente”.

Liorni è molto bravo nel suo lavoro, e Reazione a Catena non è certo un gioco facile da condurre, né, tantomeno, da giocare.

Il conduttore riesce ogni puntata a incoraggiare entrambe le squadre, senza lasciar intravvedere una eventuale sua preferenza personale o momenti di stanchezza, da cui le persone famose non sono certo immuni.

Nello specifico, parliamo di tre ragazzi che avrebbero fatto quasi piazza pulita: si tratta di una cifra esorbitante.

Liorni: l’abilità dei concorrenti

Ogni puntata vede sfidarsi il gruppo di campioni o campionesse, e quello degli sfidanti: ogni squadra è composta da tre persone, e ha un nome originale che, spesso ma non sempre, richiama il numero tre. In questo periodo, dopo le bellissime performance dei Dai e Dai, ex campioni, i campioni in carica sono I Qua e Là, tre giovani che si cimentano brillantemente in ogni prova che il programma mette loro di fronte.

A partire dalla ‘caccia alla parola’, passando dalle ‘catene musicali’ e ‘una tira l’altra‘, i campioni sono giunti numerose volte al trionfo attraverso il gioco fondamentale, ‘l’intesa vincente’, e hanno affrontato l’ultima catena, non senza difficoltà. Giocare con le parole, con una lingua ricca come l’italiano, non è certo facile: è necessaria una grande elasticità mentale e buona dose di cultura.

Il ‘bottino’ dei Qua e Là

In una delle puntate di Reazione a Catena, I Qua e Là si sono cimentati in una delle loro performance migliori, giungendo alla fine del programma con un montepremi altissimo, arrivando fino al gioco dell’ultima catena.

La cifra raggiunta dai Qua e Là è enorme: ben 147.000 euro. Chissà che i giovani non riescano a mantenere ancora per molte puntate il loro titolo di campioni imbattuti di Reazione a Catena, continuando a totalizzare montepremi altissimi, e, magari, riuscendo a difenderli nell’ultimo gioco del programma. Liorni sarà probabilmente ormai affezionato e quasi orgoglioso dei tre giovani: Reazione a Catena, infatti, va in onda tutti i giorni della settimana, e lo studio di Napoli avrà un’aria di casa anche per i Qua e Là.