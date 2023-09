Riconosci questo dolce bimbo? Oltre ad essere il più amato è anche il pupillo della Venier

Sei in grado di riconoscere il bimbo sorridente ritratto in foto? Attualmente, è uno degli uomini più amati della TV!

Come ben sappiamo, rispolverare le vecchie foto dell’infanzia è una pratica che spesso ci ricorda le nostre origini, nonché la lunga strada compiuta per affermarci in età adulta.

Anche in questo caso, il bimbo immortalato nello scatto amarcord ha compiuto un impegnativo percorso di vita, fino a conquistare un ruolo da anchorman nella pubblica emittente. In effetti, egli rappresenta tutt’ora un punto di riferimento immancabile per “mamma Rai”.

Anche le sue recenti nozze hanno decisamente catalizzato la curiosità dell’opinione pubblica; alla cerimonia, peraltro, era presente anche la storica amica e collega Mara Venier.

Classe ’72, il pargolo in questione ha maturato una notevole esperienza in campo giornalistico, ed ha guidato per molti anni l’edizione serale del TG1 nel prestigioso ruolo di mezzobusto… Di chi si tratta?

Chi è il bimbo misterioso? Ecco altri indizi

Il bambino nello scatto è originario di Catanzaro, e al termine degli studi canonici ha frequentato l’Università La Sapienza, ove ha conseguito una laurea in Giurisprudenza nel 1995.

Dopo aver collaborato con il quotidiano “Avvenire”, è approdato all’agenzia ANSA, conquistando in seguito lo status di giornalista parlamentare ASP. Nel 2007, poi, è stato arruolato al TG1, in cui ha militato nell’edizione delle 20.00 dal 2013 al 2019. Nel medesimo anno, ha lanciato il suo programma più famoso (quotidianamente in onda sull’ammiraglia Rai, e fonte di cruccio per Mediaset nella guerra per gli ascolti). Hai individuato la sua identità? Ti basterebbe guardare con attenzione gli occhi del bimbo, scuri, distanziati e a mandorla: sono assolutamente identici a quelli che ogni giorno bucano gli schermi di Rai1. Se ancora non hai indovinato, ecco un altro suggerimento: a giugno del 2022 questo celebre conduttore è convolato a nozze con la benedizione di Mara Venier, ufficializzando finalmente la sua love-story con l’attuale marito Riccardo Mannino. Ma certo che è lui: si tratta di Alberto Matano, star de “La vita in diretta” e ricorrente spina nel fianco per i piani alti del Biscione!

La nuova felicità di Alberto Matano

Nonostante la sua notoria riservatezza, in seguito al matrimonio Alberto Matano si è confidato ai microfoni del programma radiofonico “Facciamo finta che”, condotto da Maurizio Costanzo su R101.

Il conduttore è rimasto travolto dalla partecipazione dei fans all’evento, ed ha riferito: “È la prima volta che ne parlo pubblicamente, io devo davvero ringraziare il mio pubblico e tutte le persone che ci fermano per strada e ci fanno gli auguri. È davvero un’onda inaspettata di amore. Sono rimasto molto colpito perché noi non abbiamo fatto proclami, è stato tutto molto normale. In questa normalità, le persone si sono ritrovate, e questo mi fa piacere“.