Michelle Hunziker, al risveglio perse ciocche di capelli: il dramma segreto che fa piangere

Dietro la vita felice di Michelle Hunziker si nasconde un dramma segreto iniziato con la perdita di capelli: il racconto da brividi.

Conduttrice affermatissima e considerata una delle più amate e simpatiche del mondo dello spettacolo, Michelle Hunziker ha ritrovato il sorriso dopo la separazione dal secondo marito, Tomaso Trussardi.

Lasciatasi alle spalle il divorzio, la conduttrice di Canale 5 si è riscoperta nonna grazie alla nascita del piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Ma dietro una vita apparentemente felice, serena e ricca, Michelle Hunziker nasconde un dramma che l’ha cambiata quando aveva solo 23 anni.

Michelle Hunziker, il dramma dopo la nascita di Aurora

A raccontare per la prima volta cosa le è accaduto e gli anni bui vissuti prima di risalire la china è stata proprio Michelle Hunziker, che a soli 23 anni è stata vittima di una setta. Il suo racconto è stato riportato in un libro con lo scopo di spiegare ai giovani di oggi che la strada giusta non si cerca in un “maestro”, ma negli affetti veri. Questo è mancato proprio alla conduttrice di origini svizzere che ha messo nero su bianco il suo dramma ricordando come tutto sia iniziato quando ha iniziato a perdere ciocche di capelli.

“Ero la compagna di Eros, la mamma di Auri: ero felice – ha ricordato Michelle Hunziker che, proprio da giovanissima, ha iniziato a vivere un problema – .Al mattino quando aprivo gli occhi controllavo lo stato del cuscino, per scoprire che era diventato biondo”. Una ingente perdita di capelli, quindi, la spinse a confrontarsi con il suo ex manager, Franchino Tuzio, che le indicò una coach che aveva aiutato anche lui in un momento difficile: Clelia.

Michelle Hunziker, il dramma e la rinascita

Dal primo confronto, Clelia intuì il disagio di Michelle Hunziker e, dopo averle consigliato per la perdita dei capelli fleboclisi, lozioni e integratori, le suggerì una prima seduta di pranoterapia. Da quel momento, la conduttrice rivide crescere quasi miracolosamente i suoi capelli e, mentre tornava a sorridere, non si accorgeva che stava per essere inghiottita dalla setta.

Pian piano, la setta che la circondava la allontanò da tutte le amicizie e, solo dopo anni di terrore e minacce, Michelle Hunziker ha avuto il coraggio di reagire e chiedere aiuto. “Ero la gallina dalle uova d’oro, ma sono stata derubata soprattutto della dignità. Nella setta c’erano direttori di giornali, conduttrici tivù, autori, magistrati, poi allontanati: io ero sufficiente al progetto”, ha raccontato lei che, ad oggi, non si vergogna di ciò che le accaduto ma spera che la sua storia possa essere di insegnamento.