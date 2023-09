Kate Middleton, mamma esasperata: il piccolo George ha un’ossessione difficile da soddisfare

La maternità non è facile nemmeno per i reali: Kate Middleton sommersa dalla ripetuta richiesta del piccolo George.

I reali del Regno Unito William e Kate sono diventati genitori ormai dal 2013, con la nascita del primo figlio, George Alexander Louis, primogenito di tre figli.

La genitorialità, però, non è facile per nessuno: questo è uno degli esempi grazie ai quali si comprende quanto, in certi aspetti, i reali, così come i vip, vivono situazioni che sono universalmente complicate, da qualunque estrazione sociale si provenga.

Infatti, sembra che la stanchezza del principe e della sua consorte sia piuttosto visibile, in particolare ci sono stati delle indiscrezioni su alcuni aspetti del ruolo di madre di Kate Middleton.

Sembrerebbe che, proprio il primogenito, abbia un ‘vizio’ difficile da soddisfare, in quanto l’oggetto del suo desiderio potrebbe, a lungo andare, essere di difficile reperimento. Kate è costretta a prendere provvedimenti.

Il piccolo George: una ‘ossessione’

Non ancora entrato nemmeno nella pre-adolescenza, George sembra avere già dei gusti ben definiti. Parliamo di cibo: non sono pochi i bambini che risultano essere molto selettivi in fatto di cucina, e sembrerebbe proprio che George appartenga a questa categoria.

George avrebbe sviluppare una sorta di ‘ossessione’ per il succo di frutta alla mela. Fin qui, sembrerebbe essere tutto nella norma: il piccolo George, però, ama il succo di mela…fatto in casa!

L’incontro tra George e il succo di mela

Il piccolo George avrebbe assaggiato il succo di mela fatto in casa mentre era presso la dimora di un suo compagno di scuola: i genitori di quest’ultimo avevano diversi alberi da frutto ed erano soliti fare in casa diversi prodotti. Rientrato a Kensington Palace, George ha chiesto alla mamma di poter avere proprio quel succo di frutta, facendosi dare la ‘ricetta’ dalla mamma del suo amico.

La questione si è risolta così: Kate ha dialogato con la mamma del compagnetto di George e, invece di farsi dare il metodo di realizzazione del succo di mela, ha deciso di proporle un vero e proprio scambio di prodotti. Tornando quasi al baratto, le due madri hanno deciso di fare in questo modo: la mamma del compagnetto fornirà a Kate e George il succo di mela fatto in casa, e la Principessa, in cambio, le darà il miele, anche esso fatto in casa. Un piccolo gesto che può rendere felici due bambini.