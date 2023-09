Carlo Conti, mostra il figlio il primo giorno di scuola | Tutti però notano solo una cosa: “Lo vieterei per legge”

La foto del primo giorno di scuola del figlio di Carlo Conti fa molto discutere il web a causa di un dettaglio che non è passato inosservato…

Carlo Conti ha passato delle vacanze all’insegna del relax e del calore domestico insieme alla sua amata moglie Francesca Vaccaro e loro figlio Matteo. Il conduttore ha infatti deciso di condividere sui social network qualche foto di quei momenti.

L’estate è stata trascorsa al mare e uno degli ultimi post era proprio la loro foto in riva al mare, durante un bellissimo tramonto estivo.

Il conduttore Rai solitamente non condivide molto momenti del suo quotidiano con i follower, questo perché preferisce preservare il suo privato dagli sguardi esterni.

Infatti, proprio un suo ultimo post, in cui ha mostrato il primo giorno di scuola del figlio ha suscitato una polemica tra i suoi follower. Ecco il dettaglio che è stato notato da tutti…

Carlo Conti e le polemiche per quel dettaglio nella foto del figlio

La condivisione da parte del padre, Carlo Conti, su Instagram di una foto del suo figlio diretto a scuola ha innescato una discussione animata a causa di un piccolo dettaglio che non è passato inosservato. Tale dettaglio riguarda l’enorme zaino indossato dal giovane che ha recentemente iniziato la quarta elementare. Questa borsa non solo appare notevolmente pesante, ma è addirittura quasi della stessa altezza del bambino. La controversia non è stata indirizzata verso il conduttore televisivo, bensì è stata sollevata nei confronti del sistema scolastico che obbliga i bambini a sopportare un tale peso sulle proprie spalle.

I commenti degli utenti non si sono fatti attendere. Uno di loro ha scritto: “Ma si può riempire uno zaino così, alla primaria poi. Io lo vieterei per legge”; mentre un altro suggerisce: “La soluzione trolley è ideale, ma lasciare i libri che non ci vogliono a scuola no? lo fanno a scuola di mia nipote che fa le elementari, portando a casa solo quelli che ci vogliono per i compiti”.

Il desiderio di costruire una famiglia di Carlo Conti

Carlo Conti ha sempre avuto il desiderio di costruire una famiglia e infatti alla fine c’è riuscito, nonostante un lavoro che lo assorbe molto, riesce a mandare avanti le cose, mettendo sempre davanti suo figlio e sua moglie.

Nel corso di un’intervista ha raccontato: “Ho sentito il bisogno di condividere e di costruire la famiglia, è stato un momento di svolta e consapevolezza. Grazie a Francesca la mia vita è cambiata. Nel 2014 è nato Matteo, cosa potrei chiedere di più”.