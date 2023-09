Sanremo, chi fa le scarpe ad Amadeus: spunta il nome del famoso collega Rai

Il Sanremo di ‘Ama’ spopola ormai da diversi anni, eppure sembra sia in vista un brusco cambio di rotta: salta fuori un nome.

Amadeus è ormai da diverso tempo alla guida del programma evento di punta della Rai, Sanremo, il festival della canzone italiana, una trasmissione che è diventata, negli anni, un sempre di più l’espressione dei valori della società italiana contemporanea.

Grazie alle sue intuizioni, Amadeus ha rinnovato molto il festival, pur mantenendone le tradizioni importanti. Ha, inoltre, lanciato diversi esordienti che hanno preso parte alla gara e avuto in molti casi un grande successo.

Ogni anno, Amadeus è stato in grado di scegliere le figure che più di tutte potevano incarnare lo spirito del tempo: basti pensare, ad esempio, alla presenza dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

A quanto pare, nonostante il grande successo, proprio in questo periodo si parla di un’altra persona che potrebbe guidare il Festival più seguito della tv.

Amadeus, un altro in lizza per Sanremo

In questi giorni un altro grande nome della televisione italiana ha presentato l’inizio di una delle trasmissioni da lui condotta: stiamo parlando di Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show, il programma in cui i concorrenti si sfidano a colpi di imitazioni e performance canore.

Grazie alla leggerezza e alla simpatia sia del format che del cast fisso del programma, Tale e Quale Show è stato da subito un successo, riscuotendo un enorme consenso nel pubblico televisivo, e Carlo Conti è ben felice di annunciarne una nuova edizione. Durante la presentazione di Tale e Quale, però, è stata rivolta a Conti una domanda alla quale non ha potuto non rispondere.

Conti: “mai dire mai…”

“Tornare a presentare il ‘Festival di Sanremo’? Mai dire mai…”: questa la risposta di Carlo Conti durante la presentazione di Tale e Quale Show. “Di sicuro, non ripeterei la gara a eliminazione dei cantanti presente quando ero io il conduttore. E’ una delle cose giuste decise da Amadeus e questa cancellazione non toglie nulla al pathos del festival”, ha aggiunto rispondendo a un’altra curiosità. Conti, infatti, aveva già condotto alcune edizioni del Festival, e, ora è confermato, se ne avesse l’opportunità non gli dispiacerebbe tornare alla guida di un evento tanto atteso.

“Questo vale anche se mi proponessero di condurre la ‘Domenica Sportiva’ o ‘Linea Blu’…”, prosegue Carlo Conti, sottolineando, probabilmente, i programmi che più amerebbe condurre. Ciò che è certo è che Conti è prontissimo per la nuova edizione di Tale e Quale Show, in cui riesce a condurre la sfida con la competenza, la professionalità e il garbo che gli appartengono.