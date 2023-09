Romina Power, pizzicata con il volto noto: è pioggia di commenti | Meglio di Al Bano

Romina Power si mostra in pubblico con un volto notissimo ai social (e non solo): per la ex di Al Bano pioggia di commenti (e complimenti).

Il nome di Romina Power non è solo noto al pubblico che l’ha conosciuta ed amata grazie al lunghissimo matrimonio con Al Bano Carrisi.

Nonostante la rottura con il cantante di Cellino San Marco, l’americana ha continuato ad essere amatissima dagli italiani che continuano a seguirla nelle sue apparizioni pubbliche e sui social.

E, proprio attraverso il suo profilo Instagram, Romina Power si è mostrata ai fan in compagnia di un volto notissimo dei social (e non solo). Ecco di chi si tratta.

Romina Power, lo scatto che fa impazzire il web

Invitata alla sfilata di Lavinia Biagiotti in occasione della Fashion Week milanese, Romina Power ha accettato di partecipare ad un evento così glamour vista la lunga amicizia che la lega alla stilista. Solita rimanere lontana dalle luci dei riflettori e dal gossip, a meno che non si tratti di lavoro, la Power si è mostrata, bellissima, nel parterre degli ospiti della Biagiotti e, a conclusione della sfilata, non ha esitato a farsi immortalare in compagnia di un volto conosciutissimo dal pubblico dei social.

Romina Power ha condiviso così su Instagram una foto insieme a Marina Di Guardo, scrittrice nota ai più per essere la mamma di Chiara Ferragni. “Un bel incontro alla sfilata Biagiotti”, ha scritto la ex compagna di Al Bano Carrisi a corredo della foto che sui social ha già raccolto migliaia di like, mentre la Di Guardo ha replicato felice: “È stato un enorme piacere conoscerti, splendida Romina”. I commenti e i complimenti dei fan della Power non si sono fatti attendere e molti hanno sottolineato come le due donne insieme emanassero una luce splendida.

I complimenti a Romina Power

“Due donne meravigliose”, ha scritto una fan, “Meravigliosa Romina”, ha commentato qualcun altro. La bellezza disarmante di Marina Di Guardo e della Power ha lasciato tutti di stucco e le due signore sono state travolte da un grande affetto social.

Romina, com’è noto, è amatissima dal pubblico italiano che ha continuato a seguirla anche dopo la fine del matrimonio con Al Bano Carrisi. Per lei e per il legame con il cantante, in molti hanno fatto il tifo ma, alla fine, si sono dovuti arrendere all’evidenza: l’amore tra loro era ormai svanito.