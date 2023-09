Uomini e Donne, opinionista freddato dall’agghiacciante notizia: lasciato lo show per la malattia

A parlare della patologia che lo ha colpito è un volto tanto conosciuto quanto amato che ha fatto la storia di Uomini e Donne: tutti i dettagli.

Una lunga e acclamata carriera sul piccolo schermo, negli studi di uno dei programmi più famosi d’Italia: poi la diagnosi, che ha fatto crollare tutto.

Le parole del noto personaggio di “Uomini e Donne” fanno luce sulla sua situazione personale, riuscendo nell’intento di commuovere anche chi ha poca familiarità con lui.

Se si segue la trasmissione è difficile non ricordare di chi si tratti: è uno dei volti più iconici che hanno accompagnato la messa in onda del programma.

Tuttavia nel 2020 è scomparso all’improvviso, e per una buona ragione, tenuta nascosta troppo a lungo per paura.

La storia della sua malattia: vivo per miracolo

A parlare della propria malattia altri che non è che Giacomo “Jack” Vanore. Vanore è subentrato nel programma nel 2007 in qualità di corteggiatore di Serena Enardu; successivamente ha ricoperto il ruolo di tronista, e in seguito quello di opinionista. Ma la sua avventura a “Uomini e Donne” è finita a causa di una diagnosi arrivata all’improvviso: una patologia autoimmune che lo ha costretto a cambiare completamente il suo stile di vita.

Giacomo racconta quanto Maria De Filippi sia stata comprensiva in quelle circostanze, offrendogli la propria empatia. “All’inizio è stato complicato, ma oggi posso dire che è stata la mia più grande fortuna. Questa frase può sembrare assurda, ma ora vivo il presente, cerco di essere positivo e andare avanti”. Nonostante sia fuori pericolo, e la malattia sia in fase di regressione, Vanore è costretto a sottoporsi a frequenti controlli. Per questo motivo non ha mai parlato pubblicamente del suo addio improvviso alla trasmissione.

Le pagelle di Vanore sui personaggi di “Uomini e Donne”

Fortunatamente, nel corso dell’intervista rilasciata a “Fanpage”, Giacomo ha avuto modo di affrontare anche argomenti più leggeri. Ha avuto modo di parlare anzitutto di Serena Enardu, che segue ancora su Instagram e verso cui nutre profonda stima, e Raffaella Mennoia, sua ex ragazza, che definisce ancora come una persona molto importante della sua vita e un’amica. Ma non solo.

Jack ha anche dato il proprio parere su Tina Cipollari e Gianni Sperti, due personaggi divenuti sinonimo stesso della trasmissione. E contrariamente all’opinione pubblica, non sempre a loro favore, li ha indicati entrambi come persone a cui vuole molto bene. La positività di Giacomo rimane incrollabile di fronte a tutto, persino la malattia.