Gerry Scotti, la mazzata è arrivata tra capo e collo: la colpa è della famosissima bionda

Grande agitazione in casa Mediaset: il colpo per Gerry Scotti è arrivato senza nessun preavviso, e le conseguenze sembrano gravissime.

La mora stupisce, la bionda rapisce… e a pagarne le conseguenze è Gerry Scotti. Il conduttore più amato d’Italia si è ritrovato in una situazione scomoda e difficile, che sta affrontando con molta agitazione.

A riportare la notizia sono le testate di gossip, che indicano come Scotti si sia trovato a fare i conti con un imprevisto che nessuno poteva prevedere. Ma è davvero così?

Difficile non dispiacersi per lui, che con i suoi quiz televisivi e i programmi d’intrattenimento ha segnato le serate di più di una generazione.

Decisamente più sfavorita, in questo scontro, la sua sfidante: sono in pochi gli spettatori di Mediaset che la conoscono veramente, e il problema sarebbe proprio questo…

Le conseguenze di una decisione sempre più sbagliata

A colpire Gerry Scotti, anche se indirettamente, pare sia stata la decisione di Piersilvio Berlusconi di sostituire la conduzione di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” con quella della giornalista e conduttrice Myrta Merlino, cresciuta professionalmente sull’emittente LA7 con il suo “L’aria che tira”. Myrta, una figura molto professionale nell’ambito, non si sta rivelando la persona più adatta a gestire un programma di questo tipo.

Nonostante i buonissimi ascolti dell’episodio di debutto della nuova edizione di “Pomeriggio Cinque”, infatti, lo share della trasmissione è calato vertiginosamente con le puntate seguenti: colpa, a quanto pare, dei numerosi errori tecnici che infestano il programma. Ma non solo: a peggiorare la situazione, aggravando anche quella di Gerry Scotti, ci si è messa Rai.

Il nervosismo di Scotti: questa è l’ultima goccia

Con il ritorno in onda de “La Vita in Diretta” di Alberto Matano infatti il pubblico si sarebbe ulteriormente diviso, preferendo l’affezionata conduzione di Matano al pomeriggio passato con il volto poco familiare della Merlino. E a pagare le conseguenze di questo calo di ascolti è Gerry Scotti, il cui telequiz “Caduta Libera” va in onda subito dopo “Pomeriggio Cinque”, trainandosi dietro un numero di spettatori sempre più basso.

Il portale di gossip “Dagospia” ha riportato che il conduttore sarebbe “più agitato del solito” a causa di questo calo di share; non è tuttavia la prima volta che Gerry lamenta le condizioni del suo programma, che in questi giorni vede mandate in onda repliche e puntate inedite, di certo poco apprezzate dal pubblico.