Valerio Scanu in lacrime: “mi manca ogni giorno” | Eleonora Daniele gelata in studio

Valerio Scanu si lascia andare ad uno sfogo toccante nello studio di Eleonora Daniele: il racconto del cantante è da brivido.

Il 7 settembre 2023 Valerio Scanu si è finalmente unito in matrimonio allo storico compagno Luigi Calcara presso il Campidoglio di Roma.

L’emozionatissimo sposo è stato accompagnato all’altare dalla madre, elegantissimo nel suo smoking bianco a contrasto con il completo blu marina del neo-marito, e non ha trattenuto l’emozione al termine della cerimonia, quando la coppia è stata festeggiata dagli applausi di parenti ed amici presenti.

La data prescelta per lo sposalizio non è casuale: Valerio Scanu ha deciso di proferire il fatidico “sì” nel giorno del compleanno del padre, purtroppo deceduto nel 2020 a causa del Covid.

Il cantante, che era legatissimo al genitore, ha ripercorso le tappe di quel giorno indimenticabile nello studio di Eleonora Daniele, ed il racconto dolceamaro ha decisamente segnato la bionda conduttrice di “Storie italiane”.

Valerio Scanu si lascia andare alle lacrime davanti ad Eleonora Daniele

Durante la sua ospitata a “Storie italiane”, Valerio Scanu ha riferito alla conduttrice di aver invitato alla cerimonia i medici che hanno assistito il padre sino alla sua morte: “Quando è andato via, ovviamente c’erano i medici con lui. Hanno fatto davvero di tutto, perché è arrivato all’ultimo in ospedale in condizioni critiche, ma era un soggetto sano ed è rimasto intubato per più di un mese“.

Il cantante ha poi aggiunto: “Ho voluto che alcune di queste persone che lo hanno assistito fossero presenti il giorno del mio matrimonio proprio perché, quando mio padre se n’è andato, è come se mi avesse lasciato una sorta di fratellanza con questi medici. Ci siamo legati molto“. Valerio Scanu ha quindi rivelato: “Abbiamo trasformato di nuovo questa data in un giorno di festa, era un po’ come se fosse lì. Mancava tanto. Mi manca ogni giorno“. Anche Eleonora Daniele ha vissuto un lutto familiare prematuro, ovvero quello del fratello Luigi, venuto a mancare nel 2015 a soli 44 anni, e la conduttrice ha accolto il racconto di Valerio Scanu con palese commozione.

Valerio Scanu e la sua nuova vita con Luigi Calcara

Il cantante ha infine ritrovato il sorriso, ed ha dichiarato ai microfoni di “Storie italiane”: “Sono felice, già da un po’ di tempo. Poi, dipende sempre cosa si intende per felicità. È fatta di attimi. Poi, guadagnare la serenità costante credo sia la vittoria. Viviamo un momento felice perché è successo di tutto“.

Valerio Scanu ha quindi concluso: “Da qualche tempo siamo sereni. Ci sono momenti nella vita in cui la vita stessa ti mette a dura prova, ma cerchiamo di vivere giorno per giorno“.