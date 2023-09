GF, Arnold umiliato: “Sei troppo scuro, non ti vedevo” | Degrado totale

Scoppia la bufera nella casa del GF: l’attacco frontale ad Arnold Cardaropoli scatena la tempesta perfetta in rete.

Puntualmente, anche l’ultima edizione del “GF” trascina con sé immancabili polemiche, spesso maturate nel daytime, monitorato da milioni di fans tramite il canale 55 del digitale terrestre o la piattaforma Mediasetplay.

Nonostante le ferme raccomandazioni di Pier Silvio Berlusconi, che aveva invitato gli autori del programma a minimizzare i siparietti trash, nelle ultime ore alcuni concorrenti hanno decisamente dato fuoco alle polveri nel loft di Cinecittà.

A partire dallo scontro intercorso tra Claudio Roma e la cantante Fiordaliso. Durante una pausa dal gioco “Il più”, l’imprenditore romagnolo ha rivolto all’interprete alcune frasi di dubbio gusto: “Tu qui non hai bisogno di niente, puoi andare a casa. Qui tutti hanno bisogno di un sogno, tu no“. Alle proteste accese di Fiordaliso, Claudio Roma ha rincarato la dose: “Perché tu hai il doppio dei miei anni!“.

La rete è comprensibilmente insorta a favore della concorrente senior, giudicando irrispettose le esternazioni di Roma. A distanza di qualche ora, però, la stessa Fiordaliso ha compiuto uno scivolone analogo nei confronti di Arnold Cardaropoli.

Arnold Cardaropoli e la gaffe di Fiordaliso

Originario del Ghana, ma residente sin dall’infanzia in Emilia Romagna, Arnold Cardaropoli è uno dei concorrenti più giovani del “GF”, ed ha conquistato una larga fetta di audience sin dal suo ingresso nella Casa.

Adottato a 2 anni dai genitori, ha maturato in passato diverse esperienze professionali – dall’attività di barista, all’addetto alle pompe funebri – ed attualmente svolge il ruolo di social media manager. Solare ed accomodante, Arnold ha ottenuto anche il favore dei coinquilini, inclusa la stessa Fiordaliso. Quest’ultima, però, è recentemente incappata in una gaffe che ha decisamente gelato la rete. Mentre Arnold si godeva una parentesi di relax in giardino a fianco della veneta Giselda, Fiordaliso si è avvicinata ai due compagni, ed è sbottata: “Sei troppo scuro, non ti vedevo!“. L’emiliano ha abbozzato un sorriso, ed indicato il proprio spolverino beige: “Perciò mi sono messo questo chiaro“. Prima di allontanarsi, Fiordaliso ha nuovamente evidenziato come, a suo parere, la pelle di Arnold si mimetizzasse con la tinta scura del divano. La stroncatura del web è arrivata puntualissima.

Scoppia il caso Arnold dopo lo scivolone di Fiordaliso al GF

Molti utenti in rete hanno bollato l’esternazione di Fiordaliso come razzista, ed anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica è partito all’attacco.

Nelle sue Instagram stories, egli ha proposto ai followers un fotogramma dell’interazione tra i due, e commentato: “Non l’ha veramente detto! Una vergogna di cast, ancora che avete da controbattere?“.