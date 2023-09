“Senza vergogna, ormai è alla frutta”: Pamela Prati fatta in mille pezzetti | Cos’ha combinato ultimamente

Una nuova vicenda coinvolge la show girl Pamela Prati: un’ondata di critiche ha investito la vip, ecco cosa è accaduto.

Pamela Prati è una vera diva, insieme a Valeria Marini ha avuto un successo enorme già con il Bagaglino, e ha fatto, successivamente, una carriera davvero invidiabile.

Prati si è anche rimessa in gioco partecipando al Reality Show Il Grande Fratello Vip: nel corso del soggiorno nella Casa di Cinecittà, il pubblico aveva espresso per lei un altissimo livello di gradimento.

La vicenda di Mark Caltagirone la provò molto, e tutt’ora molti suoi fan o detrattori ne parlano visto che finì nella bufera mediatica.

Oggi Pamela Prati è di nuovo al centro delle chiacchiere per via di un aspetto della sua vita che ha subito un forte cambiamento.

Pamela Prati, l’indiscrezione che conferma le voci

Già qualche tempo fa, Prati aveva postato delle foto con un uomo, di cui inizialmente non si vedeva il volto, e, con il tempo, ha svelato di chi si tratta. Nello specifico, nelle pagine di Chi sono comparse delle foto di Pamela Prati…e della sua nuova fiamma.

Si tratterebbe di un modello di Caserta di 19anni, che si gode una cena e una passeggiata insieme a una delle personalità più in vista d’Italia. A commentare la nuova storia di Pamela Prati giunge Alessandro Rosica, che pubblica una storia su Instagram in cui scrive la sua in merito alla scelta di Pamela: “Senza vergogna ormai alla frutta Pamela non sa più cosa fare per rimanere in hype”. Ma non è finita qui.

Il nuovo Amore di Pamela Prati

“Finita da ormai 5 anni e non vuole accettarlo”, conclude il commento nella storia Instagram. Eppure, Pamela sembra davvero entusiasta e felice di fianco al suo nuovo fidanzato.

Si chiama Simone Ferrante: nelle foto la abbraccia e la bacia in modo davvero appassionato in strada, mentre passeggia di fianco a lei. Prati ha avuto le sue sfortune in amore, quindi i suoi fan sperano con tutto il cuore che la sua sofferenza sentimentale sia finita proprio con lui, Simone. Chissà che questa non sia la volta buona per Prati per consolidare un’unione sempiterna: potrebbe essere proprio il modello la sua anima gemella.